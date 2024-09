Przemarsz odbył się w niedzielę. Hollywoodzki gwiazdor Damian Lewis przepędził owce m.in. przez most Southwark. Wydarzenie to honoruje średniowieczną tradycję, zgodnie z którą każdy, kto otrzymał status "wolnego człowieka", mógł bezpłatnie poprowadzić swoje owce przez most, dzięki czemu po dotarciu do miasta i sprzedaniu wełny lub zwierząt zarabiał więcej.

Damian Lewis przeszedł przez Londyn z owcami

Impreza odbywa się regularnie od 2013 roku. W tegorocznej edycji to brytyjski aktor pełnił rolę pasterza. Był ubrany w wełniany płaszcz należący do jego dziadka i miał specjalną laskę, która pomagała mu zapanować nad stadem. Przez centrum miasta poprowadził ok. 50 owiec.

"To było fantastyczne" - powiedział cytowany przez AFP. Organizatorzy podkreślają jednak, że owce nie są zwykłymi zwierzętami z przeciętnego stada. Na wiele miesięcy przed wydarzeniem - te, które mają się pojawić w centrum Londynu - są poddawane selekcji, a następnie odbywają swego rodzaju szkolenie, na którym socjalizują się z ludźmi i dźwiękami miasta.

Londyn. Owce w centrum miasta

Przemarsz jest nie tylko tradycją, ale w tracie imprezy zbierane są również datki na różnego rodzaju cele dobroczynne. Na wydarzeniu można również zakupić wiele produktów wykonanych z wełny, wspierając w ten sposób The Worshipful Company of Woolmen, która jest jedną z najstarszych tego typu firm.

Wcześniej pochód odbywał się przez London Bridge, ale zdecydowano o zmianie i od kilku lat owce maszerują przez Southwark Bridge. W czasie imprezy most jest zamykany dla pojazdów, co wiąże się ze sporymi utrudnieniami komunikacyjnymi w okolicy.