W niedzielę Bejrut został ponownie zaatakowany. Izraelskie wojsko ogłosiło, że trwa "precyzyjne uderzenie" na oddział Hezbollahu. Świadkowie powiedzieli w rozmowie z agencją AFP, że wiedzieli kłęby gęstego dymu oraz słyszeli odgłosy eksplozji. Jeden z budynków, który został trafiony natychmiast się zawalił. Na razie nie jest znana liczba ofiar.

Atak na Bejrut. Zawalił się jeden z budynków

To kolejny potężny atak wymierzony w Liban. W piątkowym ostrzale zginął lider Hezbollahu Hasan Nasrallah. Jego ciało zostało odnalezione w sobotę. Jak podaje agencja Reuters przywódca ugrupowania najprawdopodobniej został zabity przez falę uderzeniową podczas nalotu, ponieważ nie ma bezpośrednich ran.

Według libańskiego ministerstwa zdrowia w ataku zginęło co najmniej 11 osób, a 108 zostało rannych. Wojsko izraelskie z kolei twierdzi, że ofiar było więcej i byli to głównie wysocy rangą wojskowi.

"Ponad 20 innych terrorystów, którzy byli obecni w podziemnej kwaterze głównej w Bejrucie znajdującej się pod budynkami cywilnymi i zarządzali operacjami terrorystycznymi Hezbollahu przeciwko państwu Izrael, również zostało wyeliminowanych" - przekazało wojsko w oświadczeniu. Jedną z ofiar jest m.in. Ali Karaki, który kierował działaniami grupy na południu Libanu. Hezbollah potwierdził w niedzielę jego śmierć.

Rośnie napięcie między Izraelem a Libanem

Południowe przedmieścia Bejrutu zostały zbombardowane także w nocy z soboty na niedzielę. W ataku zabito Nabila Kauka, który kierował jednostką bezpieczeństwa wewnętrznego Hezbollahu - podała izraelska armia.

W ostatnich dniach Izrael przekierował ostrzał z Gazy do Libanu, co spowodowało gwałtowny wzrost napięcia między państwami. Co więcej armia atakuje dzielnice zamieszkiwane przez cywilów twierdząc, że w podziemiach swoje siedziby ma Hezbollah.