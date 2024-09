Coraz więcej zakażeń krztuścem. W aptekach brakuje szczepionek

Rośnie liczba zachorowań na krztusiec, a tymczasem nie we wszystkich aptekach można zakupić szczepionkę. - Są skoki zainteresowania szczepionką na krztusiec. Zauważamy niepłynność dostaw i dostępności produktów - wyjaśnia farmaceutka w rozmowie z Polsat News.

Problem dotyczy przede wszystkim dorosłych, ponieważ dzieci mogą liczyć na dostęp do darmowego szczepienia.

Coraz więcej zakażeń krztuścem. Choroba szczególnie niebezpieczna dla niemowląt

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. zarejestrowano w Polsce 8647 przypadków krztuśca, z czego aż 3224 w samym lipcu. Lekarze i farmaceuci wskazują, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest malejąca wyszczepialność społeczeństwa.

Statystyki wydają się jasne: im mniej się szczepimy, tym więcej będzie przypadków krztuśca. Jak podaje NIZP, w 2009 roku odnotowano nieco ponad 3 tys. uchyleń od obowiązku szczepień. W 2019 roku było ich już blisko 50 tys.

Wideo. Krztusiec w natarciu, a szczepionek wciąż brak. "Są skoki zainteresowania"

O ile choroba może stworzyć poważny problem osobom dorosłym, o tyle w przypadku niemal połowy dzieci, które zachorują na nią przed ukończeniem pierwszego roku życia, może okazać się śmiertelna. Z tego powodu tak ważne jest to, by rodzice nie bagatelizowali znaczenia szczepienia.

Krztusiec w kamuflażu. Jak go rozpoznać?

- Pierwsza faza, która trwa około dwóch tygodni, przypomina zwykłą infekcję wirusową, czyli: katar, kaszel, ból gardła - powiedział Polsat News lekarz medycyny rodzinnej z Lublina. - Charakterystyczne może być tylko to, że kaszel nasila się w nocy, ale sam ten fakt nie świadczy to jeszcze o tym, że jest to krztusiec - dodał.

Jak podkreślił lekarz, w drugiej fazie choroby kaszel staje się bardziej intensywny. - Napady kaszlu czasami kończą się odruchami wymiotnymi. Pacjent ma trudności z oddychaniem, doświadcza duszności w trakcie ataku - powiedział.

Polsat News porozmawiał również z kierowniczką apteki i farmaceutką, by dowiedzieć się, dlaczego niektóre apteki dysponują szczepionkami, podczas gdy w innych ich nie ma. Jak się okazuje, istnieje wiele miejsc, gdzie szczepionkę można kupić, ale brakuje chętnych. Z tego powodu inne apteki składają mniejsze zamówienia.

- Są takie skoki zainteresowania tą szczepionką. Zauważamy niepłynność dostaw i dostępności produktów. Na ten moment, zgodnie z naszą wiedzą, dostępne są tylko szczepionki czterowalentne. Natomiast trzywalentne będą dostępne w połowie października - przekazała farmaceutka.