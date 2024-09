Informację o śmierci polskiego żołnierza przekazała w sobotę 1. Mazurska Brygada Artylerii.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zmarł żołnierz z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Węgorzewo. Nie żyje żołnierz 1. Mazurskiej Brygady Artylerii

Informacja została przekazana także przez 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną "Bursztynową Dywizję", w której skład wchodzi brygada z Mazur.



W komunikacie podano, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury.

1. Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema jest oddziałem wojsk rakietowych i artylerii. Powstała w 2023 roku.



"Wysoce wyszkolony oddział Wojsk Rakietowych i Artylerii, gotowy do mobilizacyjnego rozwinięcia, szybkiego podjęcia lądowych działań bojowych we wskazanym pasie w ramach operacji połączonej, gotowy do wspierania społeczeństwa i udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy na stronie internetowej brygady.