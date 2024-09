"Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Opady deszczu, w Tatrach też deszcz ze śniegiem. W Bieszczadach do 15 mm opadu. Temp. maks. od 13 st. C nad morzem i przedgórzu do 20 st. C na wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 95 km/h" - zapowiada w sobotę przed godz. 6 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W związku z prognozowaną pogodą wydano ostrzeżenia zarówno dla północy, jak i dla południa kraju.

Intensywne opady deszczu. Województwo podkarpackie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województwa podkarpackiego w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, lubaczowskim, jarosławskim.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 55 mm" - czytamy w ostrzeżeniu meteorologicznym IMGW. Alarmy będą obowiązywać od godz. 10 w sobotę do godz. 10 w niedzielę.

Alerty pogodowe. Silny wiatr na wybrzeżu

Wydano także ostrzeżenia przed silnymi wiatrem. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla:





- woj. pomorskiego, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim;

- woj. zachodniopomorskiego, w powiecie sławieńskim.

Dla tych regionów prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. Ostrzeżenia dla woj. pomorskiego obowiązują do niedzieli, podczas gdy w woj. zachodniopomorskim wygasną o godz. 18 w sobotę.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla:

- woj. zachodniopomorskiego, w powiatach położonym w pasie centralnym regionu;

- woj. pomorskiego, w powiatach centralnych;

- woj. warmińsko-mazurskiego, w powiatach: elbląskim, braniewskim.

Z dużym prawdopodobieństwem wystąpi tam wiatr o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 85 km/h. Alarmy dla woj. zachodniopomorskiego będą obowiązywać do godziny 12 w sobotę, podczas gdy w woj. pomorskim i woj. warmińsko-mazurskim wygasną o godz. 15.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Co oznaczają?

W przypadku ostrzeżeń pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia oznaczają prawdopodobne wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się ostrożność oraz słuchanie komunikatów, a także przygotowanie na ograniczenia w funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności w prognozowanych warunkach pogodowych.