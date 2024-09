- W wielu przypadkach, nasi najwięksi wrogowie to nasi tak zwani przyjaciele. Wiecie, nasi przyjaciele, Unia Europejska, potężnie nas wykorzystuje - mówił podczas wiecu w Michigan Donald Trump. Kandydat republikanów przytoczył też historię, kiedy to jako prezydent miał zapobiec wojnie.

Donald Trump w piątek pojawił się w stanie Michigan. "Po południu były prezydent odwiedził zakład produkcyjny w pobliżu Grand Rapids, a następnie wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami na przedmieściach Detroit, które rozpoczęło się z około 90-minutowym opóźnieniem i zakończyło po zaledwie pół godzinie" - podał "The New York Times".

Kandydat republikanów próbował zrzucić odpowiedzialność za inflację i kryzys migracyjny na swoją kontrkandydatkę Kamalę Harris.

Trump w Michigan. Uderzył w Unię Europejską

W trakcie wystąpienia odniósł się m.in. do stosunków USA z Unią Europejską, którą oskarżył o wykorzystywanie "w stosunkach handlowych".

- W wielu przypadkach, nasi najwięksi wrogowie, to nasi tak zwani przyjaciele. Wiecie, nasi przyjaciele, Unia Europejska, potężnie nas wykorzystuje - mówił Trump.

- Na przykład sprzedają nam miliony samochodów. Tymczasem nie ma zbyt wielu Chevroletów na ulicach europejskich miast. Unia Europejska jest brutalna. Nie biorą naszych produktów rolnych - mówił.

Trump zapowiedział, że ożywi przemysł w Detroit uszczelniając granicę, co ma zapobiec "kradzieży miejsc pracy" przez imigrantów. Obiecał też podwyższenie cła na produkty motoryzacyjne spoza Stanów Zjednoczonych.

Groźba podwyższenia cła "zapobiegła wojnie"

W trakcie spotkania Trump przytoczył też sytuację, kiedy jako prezydent USA, miał zapobiec konfliktowi między dwoma państwami używając właśnie argumentu cła.

- Mieliśmy dwa kraje, które się ze sobą biły. Wyglądało na to, że znowu będą toczyć ze sobą wojnę - mówił

- Powiedziałem im: ludzie, chcecie się bić, chcecie zabijać swoich ludzi w waszych krajach, to w porządku, ale jeśli to zrobicie, nałożę na was 200 proc. cła i tyle. Oddzwonili do mnie po dwóch dniach i mówią 'proszę pana, zawarliśmy pokój' - opowiadał Trump.

Według komentatorów odnosiło się to do napięć na Bałkanach. Były prezydent w trakcie przemówienia powołał się na osobę Ricka Grenella, który był jego specjalnym wysłannikiem ds. negocjacji pokojowych między Serbią i Kosowem.

W wiecu uczestniczyło wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, bo Michigan jest jednym z największych skupisk Polonii w USA.