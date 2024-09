Wojsko przekazało, że grupa powstanie na bazie 18. Pułku Saperów z Niska. Do jej dyspozycji będzie m.in. sześć gąsienicowych pływających transporterów samobieżnych (PTS), które mają zdolność poruszania się zarówno po lądzie, jak i w wodzie.

Wojsko przerzuca żołnierzy na Podkarpacie

"Dzięki temu są idealnym narzędziem do działań ratunkowych w trudnych warunkach" - przekazał Sztab Generalny WP.

Żołnierze będą mieli także do dyspozycji sześć łodzi saperskich z silnikami zaburtowymi, a także piły spalinowe i inne drobne wyposażenie ratownicze.

"Grupa będzie pozostawać w 12 godzinnej gotowości do działania w rejonie Podkarpacia" - dodano.



"Ponadto dziś do północy, z Krosna Odrzańskiego do Niska, przemieści się inżynieryjna grupa zadaniowa utworzona na bazie 3. batalionu inżynieryjnego, która zakończyła działanie w województwie lubuskim i kierowana jest do miejsca stałego stacjonowania. Stąd będzie ona także w gotowości do działania na Podkarpaciu. W skład tej grupy wchodzi zespół ewakuacyjny z trzema PTS, trzema łodziami saperskimi, a także zespół drogowy" - poinformowało wojsko.

ZOBACZ: Szabrownicy na celowniku. Do akcji wkroczą żołnierze ze specjalnym sprzętem

Przekazano, że łącznie w Nisku "do pomocy ludności będą przygotowane dwie inżynieryjne grupy zadaniowe z dziewięcioma PTS, a także dziewięcioma łodziami saperskimi".

Dodatkowo w podwyższonej gotowości na Podkarpaciu pozostają pododdziały 3. Podkarpackiej i 20. Przemyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Deszcz na Podkarpaciu. Dane IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w sobotnim komunikacie z godz. 18.05, że na południowo-wschodnich krańcach Podkarpacia utrzymują się opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu.

Opady występują obecnie na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, Krosna, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, Przemyśla oraz sanockiego. W najbliższym czasie IMGW prognozuje dalsze utrzymywanie się podobnego natężenia opadów.

Instytut podał, że lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.