Jeden z kierowców w Gdańsku pozostawił swoje auto w miejscu, w którym zaplanowano malowanie koperty dla inwalidów. Nie przeszkodziło to jednak ekipie - samochód został obrysowany na niebiesko. Mieszkańcy nie mogą wyjść ze zdumienia, że sprawy nie dało się załatwić inaczej.

Na początku tygodnia zaskakujące zdjęcia pojawiły się na stronie osiedla dzielnicy Orunia Górna zlokalizowanej w południowej części Gdańska. Jak wyjaśniono, przy ulicy Srebrnej stał znak informujący o tym, że znajduje się tam parking dla niepełnosprawnych.

"Poza znakiem nic nie było i mało kto zważał na ten znak" - wskazują władze osiedla. Wreszcie malowanie koperty zostało zlecone, jednak ekipa natrafiła na przeszkodę w postaci zaparkowanego samochodu.

Gdańsk. Malowali wokół zaparkowanego auta. "Bareja lubi to"

Postanowili jednak wykonać swoją pracę i pomalowali ulicę tam, gdzie tylko mogli. Ostatecznie auto zostało obrysowane dookoła niebieską farbą.

Później, jak relacjonują w komentarzach mieszkańcy, samochód został otoczony przez ostrzegawcze pachołki. W końcu auto odjechało pozostawiając po sobie pusty kontur.

Komentujący wyrażają swoje zirytowanie brakiem porozumienia w sprawie planowanych prac.

"Wystarczyła informacja, że malują, do tego z zewnątrz to akurat mogliby już równo zrobić" - wskazuje jedna z osób. "To jest już taki poziom partactwa, że aż ręce opadają" - dodaje ktoś inny.

Dla reszty nieudane malowanie stało się okazją dla kpin. "Kiedyś trawę malowali, bo był rozkaz", "Bareja lubi to", "Mogli przy okazji kolor odświeżyć", "Gdański Zarząd Dróg i Zieleni brawo za kreatywność" - piszą oglądający zdjęcia.

Nie jest to pierwszy raz gdy robotnicy pozostawiają po sobie taką niespodziankę. W kwietniu niemałe zaskoczenie mogli przeżyć parkujący na osiedlu Borek w Turce, którzy zostawili swoje samochody na zwykłych miejscach parkingowych, a gdy wrócili, były otoczone antypoślizgową farbą.