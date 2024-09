Były węgierski szermierz László Csongrádi jest zrozpaczony. Sportowiec został okradziony, a wśród rzeczy, które stracił, znalazł się jego złoty medal olimpijski. Zdesperowany Węgier postanowił więc zwrócić się do złodzieja z nietypową propozycją. Zapewnił przestępcę, że zapisze mu nagrodę w testamencie, jeśli tylko zdecyduje się on ją zwrócić.

65-letni Csongrádi zdobył olimpijskie złoto w drużynowych zawodach mężczyzn podczas letnich igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 r. Niestety, po latach najcenniejsze z trofeów w jego karierze zostało skradzione. 10 września do domu byłego sportowca, gdy ten spał, włamał się złodziej.

Węgry. Olimpijczyk z Seulu okradziony. Stracił złoty medal

Roztrzęsiony szermierz powiedział jednemu z węgierski portali sportowych, że od dwóch tygodni nie jest w stanie się uspokoić i nie jest zupełnie szczęśliwy.



- Wszystko przypomina mi mój skradziony medal olimpijski. Oddałbym wszystko sprawcy, ale chcę, żeby zwrócił przedmiot, który nic dla niego nie znaczy - wyznał.

Sportowiec zaapelował do włamywacza, by ten wrzucił medal do skrzynki pocztowej, a on w zamian zamiast na rzecz muzeum przepisze olimpijskie wyróżnienie w spadku przestępcy.

Szermierz złożył złodziejowi nietypową propozycję

Opowiadając o okolicznościach włamania, Csongrádi poinformował media, że medal przechowywany był w szafie. Złodziej miał natomiast opuścić dom szermierza dopiero wówczas, gdy ten wyszedł ze swojego pokoju zbudzony hałasem.



- Mógł wziąć inne ważne przedmioty, ale z jakiegoś powodu medal był jedynym, co go zainteresowało - relacjonował rozżalony.

Olimpijczyk z Seulu przekazał także, że włamywacz zostawił w jego domu wiele odcisków palców, ale dotychczas nie udało się go zidentyfikować. Na koniec przekazał za pośrednictwem mediów wiadomość dla przestępcy.



- Nie chcę cię skrzywdzić, możesz ze mną negocjować - zapewnił.