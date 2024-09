Dziennikarz Polsat News Jacek Smaruj w reportażu "Podziemie Europy" pokaże stosunek niektórych lekarzy do ciąży z gwałtu i jakie skutki wywołują tabletki kupione na czarnym rynku.

"Podziemie Europy". Reporter Polsat News o zorganizował prowokację. Dotarł do lekarzy

O tym, jak ważny jest to problem wskazują dane różnych organizacji pomagających kobietom w terminacji ciąży. Szacuje się, że w Polsce ok. 50 tys. kobiet każdego roku decyduje się na aborcję. Jednak inne dane mówią o 150 tys. kobiet. Podziemie aborcyjne w Polsce jest największym w Europie.

W kraju, w którym aborcja jest nielegalna - poza nielicznymi przypadkami - musi istnieć podziemie aborcyjne. Dokument pokazuje, jak wygląda rynek handlu lekami poronnymi. Czym jest turystyka aborcyjna i jak kobiety muszą omijać prawo. Udowodni też, że legalna aborcja, nawet tam gdzie prawo na to pozwala, często jest mitem.

ZOBACZ: Resort zdrowia o przerywaniu ciąży. Episkopat alarmuje: To budzi najwyższy niepokój

Jacek Smaruj rozmawia z kobietami, ginekologami, aktywistkami aborcyjnymi oraz co jest najbardziej wstrząsające - handlarzem nielegalnymi środkami farmakologicznymi. Szacuje się, że ok. 60 proc. całego zapotrzebowania na tabletki poronne pochodzi z internetowego handlu lekami. Tabletki często są niewiadomego pochodzenia i o nieznanym składzie. Dziennikarz Polsat News pokazuje, jak bardzo w zakresie aborcji różni się sytuacja Polek od Czeszek, Słowaczek czy Niemek. Wraz z nim sprawdzimy, w jaki sposób kwitnie turystyka aborcyjna i jak do tego problemu podchodzą np. Czesi. Szacuje się, że ok. 7 kobiet dziennie wyjeżdża na zabieg tylko do samej Holandii, jednak nie wiadomo ile wyjeżdża np. do Czech, Słowacji, Niemiec czy Austrii. Oczywiście można też wykonać zabieg nielegalnie w gabinecie lekarskim w Polsce, ale jest to obarczone ogromnym ryzykiem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (KK Art., 152).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dzięki prowokacji dziennikarskiej możemy zobaczyć, jaki stosunek do kobiety, której ciąża pochodzi z gwałtu oraz do przysługującego jej prawa terminacji ciąży mają lekarze czterech szpitali w jednym z miast województwa podkarpackiego.

- Reportaż porusza wciąż niezwykle aktualny - nie tylko dla kobiet - problem aborcji i udowadnia, że nie polepsza się ich sytuacja w tym zakresie. Kobiety są pozostawione same sobie, przepisy nie zawsze są realizowane a podziemie aborcyjne doskonale funkcjonuje. Jacek Smaruj po raz kolejny przedstawił świetny materiał dziennikarski, który wyciąga z cienia te sprawy, które wielu chciałoby zamieść pod dywan. Zadaniem dziennikarza jest demaskować hipokryzję, dociekać i nie pozwalać decydentom zamykać oczy na istniejące problemy - mówi Piotr Witwicki dyr. Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat.

Reportaż Jacka Smaruja "Podziemie Europy"

Za realizację reportażu "Podziemie Europy" odpowiada Jacek Smaruj, we współpracy z Moniką Gawrońską. Autorami zdjęć są Kamil Kozieniec, Krzysztof Stoiński i Zbigniew Sujak. Nadzór merytoryczny objął Piotr Witwicki, dyr. Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat.

Jacek Smaruj jest odpowiedzialny za tworzenie działu projektów specjalnych w Pionie Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Na swoim dziennikarskim koncie ma wiele reportaży m.in. "Polskie Matrioszki" wyemitowane w czerwcu na antenie Polsat News. Dziennikarz jest związany ze stacją od 2020 roku.

ZOBACZ: "Polskie matrioszki". Kulisy działań prorosyjskich partii

Codziennie Polsat News średnio ogląda 3 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 7,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne - Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24, Polsat News Polityka oraz codziennie kilka wydań "Wydarzeń". Informacje Polsatu to także silna część internetowa - poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie prawie 24 mln mieszkańców Polski, co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

Tylko medialna Grupa Polsat Plus może pochwalić się tak szeroko rozbudowanym i świetnie rozwiniętym obszarem informacyjnym w Polsce. Dzięki bardzo dobrze współpracującym ze sobą stacjom informacyjnym oraz serwisom internetowym marki newsowe Telewizji Polsat tworzą wspólnie największe źródło informacji w kraju i niezmiennie cieszą się opinią najbardziej wiarygodnych.

"Podziemie Europy" - 29 września o 21:00 w Polsat News. Dostępny będzie także w serwisie polsatnews.pl.

WIDEO: "Nieuczciwe praktyki". Sprzedawcy próbują zarobić na powodzi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / Polsat News