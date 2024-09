Papież Franciszek mianował dwóch nowych biskupów pomocniczych dla Archidiecezji Łódzkiej. Jak przekazał kardynał Grzegorz Ryś, nowi biskupi to o. Piotr Kleszcz oraz ks. kan. Zbigniew Wołkowicz.

O decyzji papieża Franciszka powiadomił w środę kardynał Grzegorz Ryś.

"Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch biskupów pomocniczych dla archidiecezji łódzkiej:

o. Piotra Tomasza Kleszcz a OFMConv, dotychczasowego proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi i przydzielił mu stolicę tytularną Acque Albe di Bizacena;

a OFMConv, dotychczasowego proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi i przydzielił mu stolicę tytularną Acque Albe di Bizacena; ks. Zbigniewa Daniela Wołkowicza, dotychczasowego moderatora roku propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji łódzkiej i przydzielił mu stolicę tytularną Vassinassa" - brzmi oficjalny komunikat.

ZOBACZ: Papież Franciszek zaapelował do Polaków. "Nie dajcie się zwyciężyć"

Uroczystości związane z Sakrą Biskupią bp Piotra i bp Zbigniewa odbędą się w sobotę 19 października w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej.

Archidiecezja łódzka ma dwóch nowych biskupów. "Nie podejrzewałem"

Nowi biskupi o przeżyciach związanych z mianowaniem mówili w rozmowie z portalem archidiecezji łódzkiej.

- Nigdy nie podejrzewałem, że Pan Bóg ma takie poczucie humoru, żeby powołać takiego prostego franciszkanina, jak ja, do tego, żeby mu służył. Nie czuję się ani lepszy, ani gorszy, ani bardziej święty, ani mądrzejszy. Ale ufam Panu Bogu i wiem, że skoro daje zadanie, to daje również łaski, by mu sprostać - przyznał bp Kleszcz.

Jak przyznał bp Wołkowicz, na początku "poczuł lęk". - Ale potem od razu przyszła płaszczyzna wiary i przekonanie, ze skoro Kościół prosi, to nie można powiedzieć "nie". Więc z wielkim lękiem powiedziałem swoje "tak - zaznaczył.