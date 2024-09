Wielka Brytania apeluje do swoich obywateli o natychmiastowe opuszczenie Libanu. Powodem jest eskalacja konfliktu między Izraelem a organizacją Hezbollahu. Premier Keir Starmer zapowiedział również, że rząd przyspiesza plany awaryjne na wypadek konieczności ewaluacji Brytyjczyków z Libanu. Wcześniej podobny apel wystosowały Stany Zjednoczone i Polska.

W związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie premier Keir Starmer zaapelował do Brytyjczyków o pilne opuszczenie Libanu.

- Najważniejszym przesłaniem ode mnie dla obywateli brytyjskich w Libanie jest natychmiastowy wyjazd. Ważne jest, abyśmy naprawdę jasno powiedzieli: teraz jest czas, by opuścić kraj - powiedział Starmer.

Wielka Brytania wzywa swoich obywateli do opuszczenia Libanu

Jednocześnie premier Wielkiej Brytanii dodał, że z uwagi na eskalację konfliktu rząd przyspiesza plany awaryjne na wypadek konieczności ewakuacji swoich obywateli z Libanu. - Potencjalnie stoimy na skraju wojny totalnej - ostrzegł, cytowany przez BBC.

Ponadto brytyjski rząd wysłał na Cypr ok. 700 dodatkowych żołnierzy, którzy dołączą do już 500 stacjonujących wojskowych. Mundurowi są tam rozlokowani na wypadek pomocy przy nagłym opuszczaniu terenów walk zbrojnych. W rejonie znajdują się także dwa brytyjskie okręty wojenne, a samoloty i śmigłowce Royal Air Force są w gotowości. Według szacunków na terenie Libanu przebywa ok. 10 tys. obywateli Wielkiej Brytanii.

Eskalacja konfliktu w Libanie. Kraje apelują do obywateli

Wcześniej o pilną ewakuację apelowały Stany Zjednoczone. W sobotę Amerykański Departament Stanu zalecił obywatelom USA jak najszybsze opuszczenie Libanu - póki można korzystać jeszcze z lotów komercyjnych.

Z kolei Polska ostrzega swoich obywateli już od sierpnia. "Jeżeli Twoja sytuacja nie wymaga bezwzględnej konieczności pozostawania na terytorium Libanu wskazane jest opuszczenie zagrożonego rejonu. Jednocześnie informujemy, że komunikacja lotnicza w regionie pozostaje dostępna" - pisało wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Libański minister zdrowia powiedział w rozmowie z BBC, że to, co dzieje się w jego kraju, to "rzeź". Przyznał, że szpitale z trudem radzą sobie z liczbą ofiar izraelskich nalotów na kraj.

Ambasady państw zwracają uwagę, że prawie wszystkie linie lotnicze działające w Libanie zawiesiły swoją działalność. Wyjątkiem jest narodowy przewoźnik Middle East Airlines (MEA), w związku z tym obywatele nie powinni zwlekać z kupnem biletów.