Służby ze względu na falę powodziową zamknęły krajową "94" w miejscowości Skorogoszcz. Nie wszyscy kierowcy stosują się jednak do zakazu. "Docierają do nas niepokojące informacje, że niektórzy ryzykują własnym życiem" - informują władze. Apelują, by pod żadnym pozorem nie wjeżdżać na zamknięty odcinek.