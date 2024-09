Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem Sera Złotego Mazur w opakowaniu 150 g. W jednej z partii produktu wykryto bowiem groźną bakterię. To Salmonella, która może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych. Producent sera podjął już działania, mające na celu wycofanie produktu z obrotu.

Jak podaje w oficjalnym komunikacie GIS, w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej z pięciu próbek wskazanego produktu wykryto pałeczki Salmonelli.

Spożycie produktu zanieczyszczonego nimi, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, może wiązać się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Pałeczki Salmonelli w serze żółtym Mlekpol

Produkt, którego nie należy spożywać to Ser Złoty Mazur 150 g o numerze partii 30.08/P6 16:59.

GIS Ser żółty został wycofany z obrotu

GIS W produkcie wykryto pałeczki Salmonelli

Termin przydatności do spożycia upływa 28 listopada 2024 r., kod kreskowy wyrobu to: 5900820008406, zaś producentem jest Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie, ul. Elewatorska 13, Grajewo, 19-203, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 20041601 WE.

GIS ostrzega przed spożyciem wskazanej partii sera

W ostrzeżeniu zaznaczono, że producent niezwłocznie podjął działania w celu wycofania z obrotu zakwestionowanego produktu. Organy Inspekcji Weterynaryjnej weryfikują natomiast działania podjęte przez producenta i prowadzą postępowanie wyjaśniające.

Produktu z partii objętej komunikatem pod żadnym pozorem nie należy spożywać. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wymienionego wyrobu, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem.