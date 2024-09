- Bardzo dużą część środków europejskich przeznaczymy na pomoc powodzianom, to kilkanaście miliardów złotych - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, 3,5 mld zł trafi na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. - Naszą intencją w specustawie jest to, aby skrócić proces przekazania, aby środki w kilka tygodni trafiły do potrzebujących - przekazała.