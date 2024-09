Policyjny pościg zakończony sukcesem. 58-latek usłyszał zarzuty

Policji z Żukowa udało się zatrzymać 58-latka, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Jak się okazało, mężczyzna był pijany - miał w organizmie 3 promile alkoholu. Ponadto nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

W piątek policjanci z Żukowa (woj. pomorskie) podczas patrolu chcieli zatrzymać do kontroli kierującego pojazdem marki Ford Mondeo. Mężczyzna siedzący za kierownicą nie zamierzał jednak się zatrzymać.

Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed policją

Funkcjonariusze podjęli za nim pościg. Wkrótce udało się zatrzymać 58-letniego mieszkańca gminy Żukowo.

Okazało się, że ma on w organizmie prawie 3 promile alkoholu. W dodatku mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

ZOBACZ: Opole uratowało się przed powodzią. Prezydent mówi, jak to zrobili

Został zatrzymany w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - do 3 lat więzienia i sądowy zakaz kierowania pojazdami.







