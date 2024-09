IMGW opublikowało w mediach społecznościowych mapkę z prognozami kulminacji fali wzdłuż odcinka Odry poniżej Głogowa.

Wynika z niej, że obecnie fala powodziowa przechodzi przez Głogów (województwo dolnośląskie) i Nową Sól (województwo lubuskie). W Głogowie poziom wody wzrośnie do 680-690 cm, a stany alarmowe zostaną przekroczone o 230-240 cm.

W Nowej Soli fala będzie miała wysokość 660-670 cm, a stany alarmowe zostaną przekroczone o 210-220 cm.

Powódź 2024. Najgorsza sytuacja w Cigacicach oraz w Nietkowie

Z prognozy przedstawionej przez IMGW wynika, że najgorsza sytuacja będzie w Cigacicach (województwo lubuskie, powiat zielonogórski), gdzie we wtorek o godzinie 20 poziom wody ma wynieść 645-655 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego o 245-255 cm.

Równie niebezpiecznie będzie w Nietkowie (również powiat zielonogórski). Tam fala kulminacyjna ma nadejść w nocy z wtorku na środę. Poziom wody będzie wówczas wynosił 635-655 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego o 235-255 cm.

#IMGWlive 7:30|23.09.2024



— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 23, 2024

Kolejnym newralgicznym punktem jest miejscowość Połęcko (woj. lubuskie, powiat krośnieński). Tam fala kulminacyjna ma dotrzeć we wtorek i utrzyma się aż do piątku. Poziom wody w Odrze wzrośnie do 530-560 cm, a stany alarmowe zostaną przekroczone o 180-210 cm.

Kilka godzin później fala powodziowa dotrze do Białej Góry (powiat słubicki) i będzie miała wysokość 550-580 cm. Stany alarmowe zostaną tam przekroczone o 80-110 cm.

W środę w nocy fala kulminacyjna dotrze do Słubic, gdzie prognozowana wysokość wody wynosi 545-580 cm, a stany alarmowe zostaną przekroczone o 135-170 cm.

