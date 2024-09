Jacek Żakowski skrytykował na antenie TVP sposób prowadzenia posiedzeń sztabu kryzysowego przez Donalda Tuska. Jak stwierdził, premier stosuje "metody putinowskie". - Tak nie ma w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, nigdzie. To jest typowy, autorytarny model zarządzania - wymieniał.

Jacek Żakowski, publicysta "Gazety Wyborczej" i "Polityki", w mocnych słowach odniósł się do stylu prowadzenia dyskusji podczas posiedzeń sztabu kryzysowego dotyczących sytuacji powodziowej.

Jacek Żakowski w mocnych słowach o Donaldzie Tusku. "Autorytarny model zarządzania"

Goszcząc na antenie TVP Info i rozmawiając o walce z powodzią, dziennikarz porównał metody stosowane przez Donalda Tuska do tych, obserwowanych podczas podobnych paneli we wschodnich reżimach. Odwołał się do Władimira Putina.

- Po raz kolejny okazało się, że mechanizm nie działa, że musi wejść ten dobry car... Przynajmniej tak uważają politycy koalicji rządzącej. Tusk sięgnął po metody putinowskie, których się w demokracjach nie stosuje. Nie ma tak, że jak jest powódź w Stanach, to prezydent siedzi i ruga urzędników publicznie i to jest transmitowane. Tak nie ma w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, nigdzie. To jest typowy, autorytarny model zarządzania - przekonywał Żakowski.

Publicysta dodał, że premier "wprowadza Polskę na nową ścieżkę, czegoś w rodzaju kultu jednostki". Ocenił też, że "brakuje wiary w to, że demokratyczne państwo prawa może działać."

- To mi się wydaje groźne, bo to się udziela społeczeństwu. I teraz, jak np. drzewo się przewróci, to 'niech przyjedzie premier i je przetnie' - kontynuował Żakowski.

Na jego słowa zareagowała dziennikarka TVP Info Aleksandra Pawlicka: - A może Polacy są takim narodem, który potrzebuje takiego wodza?

- To by znaczyło, że nie jesteśmy zdolni do demokracji. Nie podzielam ten opinii, to byłoby bardzo groźne - odpowiedział publicysta.

- Można powiedzieć, no ale sytuacja jest ekstraordynaryjna, powódź... - kontynuowała Pawlicka.

- Zawsze tak jest. Nawet Władek Frasyniuk napisał mi w trakcie programu, że gdyby w jakiejś prywatnej firmie szef tak się zachowywał wobec dyrektorów, to byłaby sprawa o mobbing - stwierdził Żakowski.

Co ten biedny człowiek opowiada?

TVP Info daje czas antenowy człowiekowi, który porównuje polskiego premiera walczącego z powodzią, do Putina i jego metod zarządzania.

Żakowski to autor pomysłu o dzieleniu się TVP z PiS.

Słowa Żakowskiego wywołały poruszenie w mediach społecznościowych. Na samym serwisie X wspomniano o nich ponad 16 tysięcy razy.

"Jeden z czołowych dziennikarzy radia Tok FM pan Jacek Żakowski porównuje Donalda Tuska do zbrodniarza wojennego ściganego przez MTK listem gończym za zbrodnie wojenne. Czy fakt, że ktoś ma skrajnie lewicowe poglądy stanowi w Polsce jakiś immunitet na obrażanie ludzi?" - napisał Roman Giertych.

"Przestrzelił z porównaniem Donalda Tuska, ale czy wyobrażamy sobie, żeby w TVP za rządów PiS dochodziło do głosów krytycznych wobec Jarosława Kaczyńskiego i zapraszano publicystów krytycznych wobec władzy? W końcu TVP jest publiczna i pluralistyczna" - to słowa Jacka Nizinkiewicza z Rzeczpospolitej.

Wpis, w którym znalazł się cytat ze słów publicysty pojawił się w mediach społecznościowych TVP. Później jednak zniknął, na co zwrócili uwagę politycy PiS, m.in. Michał Dworczyk.

Donald Tusk odpowiada na krytykę

W niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawił się nowy wpis. Premier orzekł, że "ważne jest, co kto robi, nie co kto mówi".

"Bolą Was niektóre komentarze w mediach i szczucie PiS? Niepotrzebnie. Dziś liczą się tylko skuteczna pomoc, ludzka solidarność i bezpieczeństwo mieszkańców" - orzekł szef rządu.