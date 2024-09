PTS, czyli z języka rosyjskiego pławajuszczij transportior sriednij. To radziecka konstrukcja sprzed 60 lat, na tyle udana, że wojsko używało jej do ratowania ludzi zarówno w 1997, jak i 2024 roku.

Gąsienicowy transporter pływający PTS jest został opracowany w 1961 roku. W 1965 roku powstała wersja PTS-M, która do dziś jest używana w Polsce.

Krótko mówiąc, PTS to szeroki i długi na 11 metrów transporter, który może pływać, a jednocześnie zabiera na pokład stosunkowo duży ładunek. Nie tylko ludzi i sprzęt, może też przewozić mniejsze pojazdy.

Powódź. Na ratunek PTS

Ładowność pojazdu to pięć ton na lądzie i 10 ton podczas pływania. W wodzie rozpędza się do 10 km/h, dzięki dwóm śrubom. Maszyna została zaprojektowana do przepraw desantowych, również na morzu.

PTS może zabrać 72 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem, dwa mniejsze działa lub jedną haubicę. Praktyka pokazała jednak, że możliwości transportera są bardzo przydatne w sytuacjach kryzysowych, w tym czasie powodzi.

Wikimedia Commons / J.M.K. Kokot / CC BY 3.0 PTS w 1997 roku w zalanym Wrocławiu

Transporter dzięki gąsienicom porusza się po trudnym terenie i pokonuje mniejsze przeszkody. W wodzie może docierać do potrzebujących, odciętych od innym możliwości transportowych. W Polsce wojsko wykorzystywało PTS-y zarówno podczas powodzi w 1997 roku, jak i 2024. Podczas tegorocznego kryzysu były użyte między innymi w Nysie i Lewinie Brzeskim.