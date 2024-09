Szczeciński autobus transportu publicznego zderzył się z samochodem osobowym na drodze wjazdowej do miasta. W konsekwencji osiem osób zostało rannych, a co najmniej siedem trafiło do szpitala. - Autem podróżowały cztery osoby. Jedna z nich w wyniku wypadku miała zakleszczone nogi, trzeba było ją oswobodzić - przekazał polsatnews.pl rzecznik lokalnej straży pożarnej.

- Na skrzyżowaniu ulic Struga i Bagiennej autobus miejski linii "B" jadący z Prawobrzeża do centrum Szczecina zderzył się z samochodem osobowym - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy KM PSP Szczecin st. kpt. Franciszek Goliński.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 10. W jego wyniku co najmniej osiem osób zostało rannych, a kolejnych siedem osób trafiło do szpitala, w tym troje pasażerów autobusu. - Autem podróżowały cztery osoby, z czego jedna w wyniku wypadku miała zakleszczone nogi, trzeba było ją oswobodzić - przekazał Goliński.

Szczecin. Wypadek auta i miejskiego autobusu. Kolejny w tym mieście

Jak dodał strażak, na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej PSP i OSP, a także zespoły pogotowia ratunkowego, policjanci i służby nadzoru ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Jak dowiedziała się PAP, autobusem komunikacji miejskiej jechało ok. 25 osób.

To nie pierwszy raz, kiedy szczeciński autobus linii "B" zderzył się z samochodem osobowym. Pod koniec lipca doszło do podobnego wypadku na ulicy Batalionów Chłopskich, w wyniku którego 11 osób zostało rannych, w tym troje dzieci. Do tamtego zdarzenia doszło podczas pościgu – autobus zderzył się z pędzącym radiowozem. O tym zdarzeniu pisaliśmy tutaj.