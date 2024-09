To niedopatrzenie może słono kosztować. Ten dokument trzeba wymienić

Dowód osobisty to dokument, który w przypadku osób powyżej 12. roku życia wydawany jest na 10 lat. W przypadku młodszych obywateli ważność dowodu to 5 lat. Należy trzymać rękę na pulsie, aby nie przekroczyć terminu utraty ważności dokumentu. Może to powodować wiele trudności. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w samym 2024 roku ważność tracą dowody osobiste blisko 3. milionów Polaków. Liczba ta robi wrażenie. Warto zajrzeć do portfela i sprawdzić ważność naszego dowodu osobistego. Problem ten może dotyczyć każdego z nas.

Kto musi wymienić dowód w 2024 roku?

W 2024 roku obowiązek wymiany dowodu osobistego dotyczy blisko trzech milionów osób. Kto musi wymienić ten dokument? Wszystkie osoby, które w 2014 roku wchodziły w pełnoletność i wyrabiały swój pierwszy dowód osobisty. Ponadto obowiązek ten obejmuje inne osoby, które w 2014 roku wymieniały dokument tożsamości. Choć przez ostatnie 10 lat przepisy dotyczące dowodów osobistych się zmieniały, to jednak zmiany te nie obligują posiadaczy do wymiany dokumentu. Tu kluczowa jest data jego ważności.

Czy dowód w aplikacji mObywatel też traci ważność?

Wraz z rozwojem technologii możliwe jest korzystanie z dokumentów w formie elektronicznej. Świetnym tego przykładem jest aplikacja mObywatel, w której można wgrać dowód osobisty. Warto pamiętać o tym, że dokument w tej wersji jest tożsamy plastikowemu dowodowi. Oznacza to, że i on traci ważność w tym samym momencie.

Kara za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym

Jeżeli dowód straci ważność, to zabronione jest posługiwanie się nim. Właśnie dlatego każdy obywatel Polski powinien dokładnie wiedzieć, kiedy ta data nastąpi i zawczasu zadbać o to, aby wyrobić nowy i aktualny dokument tożsamości. Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym podlega karze.

Można za to otrzymać mandat nawet do 5 tysięcy złotych. Oczywiście to nie wszystko. Brak ważności „plastiku” komplikuje wiele codziennych sytuacji. Bez tego dokumentu nie można skorzystać z usług bankowych czy też nie ma możliwości odbioru listu poleconego na poczcie. To tylko wierzchołek góry lodowej. Komplikacji jest znacznie więcej, dlatego nie warto zwlekać z wymianą.

Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe

Co mówią o tym przepisy polskiego prawa? Okazuje się, że posiadanie dowodu osobistego w określonych sytuacjach jest obowiązkowe. Jego brak grozi otrzymaniem mandatu, a także wieloma innymi konsekwencjami. Kogo dotyczy ten obowiązek? Wszystkich pełnoletnich obywateli Polski, którzy zamieszkują jej terytorium.

W przypadku osób niepełnoletnich nie ma takiego obowiązku. Niepełnoletni obywatele Polski zamieszkujący terytorium naszego kraju mają prawo do posiadania dowodu osobistego, jeżeli zechcą go wyrobić. Jednocześnie nikt nie może ich do tego zmusić.

Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego i ile to trwa?

Procedura wymiany dowodu osobistego w Polsce jest relatywnie prosta. Wniosek o wydanie nowego dokumentu można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Pod uwagę nie jest brane miejsce zameldowania. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć zdjęcie. Czas oczekiwania na wydanie nowego dowodu osobistego to do 30 dni. Warto więc zadbać o to z odpowiednim wyprzedzeniem.

