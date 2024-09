PKP Intercity i Polregio informują o zmianach w ruchu pociągów. Powodem jest sytuacja w okolicach Głogowa, gdzie zamknięto tzw. Nadodrzankę, ważną dla regionu linię kolejową. - Wszystkie pociągi Intercity ze Szczecina do Wrocławia i do Katowic będą jeździć drogą okrężną przez Poznań - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Objazd będzie obowiązywał do odwołania.