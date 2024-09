Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia w związku z gęstymi mgłami. Żółte alerty obowiązują m.in. w okolicach m.in. Koszalina, Słupska, Elbląga, Olsztyna, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Grudziądza.



Kierowcy podróżujący nocą proszeni są o szczególną ostrożność. Widoczność lokalnie będzie ograniczona nawet do około 200 metrów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od godz. 23:00 w sobotę do godz. 8:00 w niedzielę.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami

W niedzielę zachmurzenie będzie niewielkie. Jedynie na południu Polski, w rejonach gór spodziewane są chmury i zamglenia ograniczające widoczność.

Wiatr słaby i umiarkowany. W Sudetach porywy osiągną prędkość 55 km/h.

ZOBACZ: Sztab kryzysowy. IMGW wskazał najbardziej zagrożone miasta

Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich, około 22 stopni w centrum i do 25 stopni na północnym wschodzie kraju.

W nocy niebo będzie bezchmurne. Temperatura wyniesie od 7 do 9 stopni Celsjusza w całym kraju. Nad morzem termometry pokażą nawet 13 stopni.

ZOBACZ: Nowe informacje z Wrocławia. IMGW ostrzega przed cofką

W rejonach górskich temperatura w nicy także będzie się nieco różnić i wyniesie od 4 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni.

W poniedziałek wciąż będzie słonecznie i ciepło, ale nad Polskę zaczną napływać chmury.



W drugiej połowie dnia zachmurzenie na zachodzie wzrośnie do umiarkowanego. Lokalnie wystąpią także silne zamglenia ograniczające widoczność.

Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza w całej Polsce.

Pogoda w Polsce. Spadek temperatury i zachmurzenie

We wtorek pogoda zacznie ulegać zmianie, a niebo zachmurzy się niemal w całym kraju. Na zachodzie, a następnie także w centrum kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite.

Pojawią się także opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy.

ZOBACZ: Na niebie zawiśnie drugi księżyc. Będzie tam tylko przez krótki czas

Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

W kolejnych dniach zachmurzenie będzie się zwiększało, a opady deszczu staną się intensywne. Temperatura spadnie o kilka stopni. W środę i czwartek będzie wynosić maksymalnie od 17 do 20 stopni Celsjusza.