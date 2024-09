Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal poinformował, że zainteresowanie odbudową Ukrainy zgłosiło już ponad trzy tysiące polskich firm.

- To nie zawsze są duże firmy, ale bardzo zwinne i sprawne, i potrzebują finansowania na projekty - powiedział. Jak podkreślił Polska będzie się najbardziej koncentrować na odbudowie Charkowa, ale niewykluczone, że pomoc będzie dotyczyć także Lwowa.

Firmy zainteresowane odbudową Ukrainy mogą się zgłaszać do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), do organizacji przedsiębiorców, a projekty o charakterze samorządowym przyjmuje Związek Miast Polskich. - Rozbudowa tych pomysłów będzie trwała kilka miesięcy, finansowanie i umowy będą przyszykowane pewnie za około rok, ale proces zaczyna się teraz - podkreślił polityk.

Kto zapłaci za odbudowę Ukrainy? Mowa o kredytach

Dopytywany, kto zapłaci za odbudowę Ukrainy, powiedział, że duża część projektów będzie finansowana w oparciu o kredyty, pracę, innowacyjność i pomysły samych Ukraińców. - Przecież jeśli będzie dobre kredytowanie, obniżone ryzyko, to daje możliwość zarobienia tym, którzy będą prowadzili te projekty, a także będzie rozwijało samą Ukrainę – podkreślił poseł.

Jak dodał, Rosja musi zapłacić za zniszczenia na Ukrainie. - Nie tylko w akcie sprawiedliwości, ale jako pewna przestroga dla tych, którzy chcieliby pójść podobną drogą co Rosjanie - powiedział Kowal.

Polityk przypomniał również, że jeszcze z tym roku w Rzeszowie ma powstać oddział specjalnej agendy ONZ odpowiadającej za zarządzanie projektami, finansami oraz budowę infrastruktury, która ma ułatwiać polskim firmom udział w zamówieniach publicznych dotyczących odbudowy Ukrainy.

- Jesteśmy przygotowani. Zakładam, że terminy zostaną dotrzymane i jeszcze w tym roku będziemy gościć Przedstawicielstwo Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów (UNOPS), ale także, że zaczniemy szkolenia dla biznesu. Po to, żeby biznes był przygotowany do składania już konkretnych wniosków na konkretne zamówienia - podsumował Kowal.

