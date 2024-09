Kamala Harris w sobotę przyjęła zaproszenie od CNN na kolejną debatę prezydencką.

Wybory USA 2024. Kamala Harris zgadza się na debatę

Informację potwierdziła Jen O'Malley Dillon, szefowa kampanii demokratów. - Wiceprezydent Harris jest gotowa na kolejną okazję, by dzielić scenę z Donaldem Trumpem. Nie powinien mieć problemu z wyrażeniem zgody - przekazała.

Kandydatka na prezydenta USA skomentowała zaproszenie w mediach społecznościowych.

"Z radością zgodzę się na drugą debatę prezydencką 23 października. Mam nadzieję, że Donald Trump do mnie dołączy” - napisała na platformie X Kamala Harris.

Debata miałaby przypominać pierwszą, którą Donald Trump przeprowadził z Joe Bidenem. Moderatorzy zadawaliby przez 90 minut pytania obu kandydatom.

Debata miałaby odbyć się w studiu CNN w Atlancie w stanie Georgia bez udziału publiczności.

Wybory USA 2024. Donald Trump zmienia zdanie o debacie

Do zaproszenia nie ustosunkował się do tej pory obóz republikanów. Po pierwszy starciu z Kamalą Harris, Donald Trump kilkukrotnie zmieniał zdanie co do swojego udziału w kolejnych starciach.

Na platformie Truth Social napisał, że "nie będzie trzeciej debaty", dodając, że wygrał podczas spotkania z Kamalą Harris.

"Kiedy bokser przegrywa walkę, pierwsze słowa, które wypowiada to: "Chcę rewanżu". Sondaże wyraźnie pokazują, że wygrałem debatę z towarzyszką Kamalą Harris, radykalnie lewicową kandydatką demokratów, a ona natychmiast wezwała do drugiej debaty" - napisał.

Później jednak w rozmowie z dziennikarzami ABC News w Filadelfii powiedział, że "może" weźmie udział w debacie, jeśli wcześniej "wpadnie w odpowiedni nastrój"

Podczas jednego z ostatnich spotkań z wyborcami powiedział z kolei, że na debatę w październiku może być za późno, ponieważ w części kraju zacznie się już głosowanie.