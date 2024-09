Przedstawiciele Unii Europejskiej wystosowali oświadczenie w którym wezwali państwa członkowskie Statusu Rzymskiego do wywiązywania się ze swoich obowiązków. W sprawie chodzi o nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, który ścigany jest przez prokuratorów Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Oświadczenie trafiło do dziennikarzy w trakcie posiedzenia Stałej Rady OBWE w Wiedniu. W tekście przedstawiciele UE podkreślili swoją jednoznaczną pozycję co do wojny w Ukrainie.

"Unia Europejska pozostaje głęboko zaniepokojona losem wszystkich ukraińskich dzieci i innej ludności cywilnej nielegalnie przesiedlonej przez Rosję na tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy lub nielegalnie deportowanej do Federacji Rosyjskiej i na Białoruś. Unia Europejska ponownie wzywa Rosję i Białoruś do natychmiastowego zapewnienia bezpiecznego powrotu na Ukrainę" - napisano.

Wojna na Ukrainie. Unia Europejska o ściganiu prezydenta Rosji

W dalszej części tekstu przedstawiciele Unii Europejskiej przypomnieli, że w związku z rosyjską agresją militarną wydane zostały nakazy aresztowania dla przedstawicieli władz w Moskwie, w tym także Władimira Putina.

"Przypominamy o sześciu nakazach aresztowania wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny, w tym wobec prezydenta Putina za zbrodnię wojenną polegającą na nielegalnej deportacji i przekazywaniu ukraińskich dzieci. Wszystkie państwa członkowskie Statutu Rzymskiego są zobowiązane do wykonania nakazów aresztowania wydanych przez MTK" - czytamy.

Apel związany jest z niedawną wizytą prezydenta Rosji w Mongolii. Państwo to jest członkiem Statutu Rzymskiego, jednak nie zdecydowano się na zatrzymanie Władimira Putina co w świetle prawa powinno nastąpić zaraz po wyjściu kremlowskiego dyktatora z pokładu samolotu.

Na taką postawę władz w Ułan Bator zareagowało między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. W specjalnie wydanym komunikacie stwierdzono, że Mongolia przymując w kraju Władimira Putina wzięła na siebie współodpowiedzielność za jego zbrodnie wojenne.