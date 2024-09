W środę przed godz. 20.00 na ul. Siennickiej policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli bmw, którym kierował 32-latek z Gdańska. Jak się okazało, mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu.

Mundurowi ustalili, że 32-latem może mieć związek z opublikowanym nagraniem, które przedstawia niebezpieczną jazdę motocyklem ul. Płażyńskiego.

Gdańsk. Policja zatrzymała motocyklistę. Miał jechać prawie 300 km/h

Kilka dni temu mężczyzna "pochwalił się" w mediach społecznościowych jazdą 299 km/h w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał filmowy opublikowany w sieci, a także inne znalezione na profilu. Policjanci analizują zgromadzone nagrania, weryfikują informacje, oraz materiał dowodowy, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności.

Ponad to w trakcie kontroli zachowanie mężczyzny wzbudziło u policjantów podejrzenie, że jest może on być pod wpływem narkotyków. Od 32-latka została pobrana krew do badań na obecność zakazanych substancji.

ZOBACZ: Policja zatrzymała auto z Jarosławem Kaczyńskim. "Aż tak się boicie?"

Mężczyzna został zatrzymany. Jego sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Materiały zgromadzone przez mundurowych przekazane zostaną prokuraturze.