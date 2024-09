Jak wynika z długoterminowych prognoz pogody do końca września temperatura ma wynosić ponad 20 stopni. Fala gorąca ma rozpocząć się wraz z nadchodzącym weekendem. Już w piątek ciepło zrobi się w północnej i środkowej części Polski. Najwyższe temperatury będą na Wybrzeżu, gdzie w najcieplejszym momencie dnia będzie 24-26 st. C.

Równie ciepła, chociaż nieco pochmurna będzie sobota. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni. Największe szanse na wakacyjną pogodę będą na zachodzie oraz północy kraju.

Meteorolodzy nie spodziewają się w weekend większych opadów deszczu. Jeśli popada, to tylko lokalnie i przelotnie.

Pogoda długoterminowa IMGW. Wraca lato

Poniedziałek przyniesie ochłodzenie po upalnym weekendzie. Przewidywane są opady deszczu niemal w całym kraju, zwłaszcza na zachodzie, gdzie lokalnie może spaść nawet 25 mm deszczu.

Temperatury wyniosą od 17 do 23 stopni. Pochmurnie i deszczowo zapowiada się również wtorek, ale temperatury wciąż będą się utrzymywać na poziomie 17-24 stopni. Na zachodzie kraju prognozowane są burze z błyskawicami.

W środę i czwartek zapowiadany jest powrót upałów. Na wschodzie temperatury wzrosną do 25 stopni, nieco chłodniej będzie na zachodzie i północy kraju (12-15 stopni). Piątek znowu będzie pochmurny, miejscami z burzami i silniejszym wiatrem do 60 km/h, a na wschodzie kraju temperatura może osiągnąć nawet 26 st. C. Podobna aura czeka nas także w ostatni weekend września.

Okazuje się, że temperatura w Polsce jest bliska pobicia rekordu z zeszłego roku. Przypomnijmy, że na koniec września w 2023 roku średnia temperatura była wyższa o około 4 stopnie Celsjusza od normy. Średnia temperatura tego miesiąca do tej pory (do pierwszych dni września) była o 5,7 stopnia wyższa niż norma wieloletnia (1991–2020).