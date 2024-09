Na zalanych terenach władze apelują do mieszkańców. Chodzi m.in. o zamykanie ulic i mostów we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska urzędnicy dementują także fałszywe informacje i przekonują, że woda z wrocławskich wodociągów nadaje się do picia. Pozytywnych wieści nie mają jednak dla mieszkańców władze Opolszczyzny. Służby informują, że w okolicy Nysy woda z kilku ujęć jest niezdatna do spożycia.

"Dementujemy fałszywe informacje. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie planuje przerw w dostawach wody. Woda jest zdatna do picia" - informują w czwartek władze Wrocławia.

W stolicy Dolnego Śląska władze apelują również do mieszkańców w sprawie pozamykanych ulic, mostów i przejść dla pieszych czy rowerzystów.

Wrocław. Władze apelują do mieszkańców

"W związku z sytuacją hydrologiczną Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zamknął dla ruchu pieszego i kołowego niektóre mosty, ulice, a także przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów pod przeprawami" - czytamy w komunikacie.

Odłączone zostały: mosty Średzkie (ruch prowadzony jest równoległymi mostami tramwajowymi), most Brodzki, most Marszowicki oraz ulice Marszowicka, Opatowicka, Starodworska, Ślęzoujście i Ludowa.

Niedostępny jest również odcinek jezdni między pętlą autobusową Ratyń (od ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Gromadzkiej) do mostu Ratyńskiego (pod wiaduktem al. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego).

Zamknięte są także ciągi pieszo-rowerowe zlokalizowane pod przeprawami (most Pokoju, mosty Warszawskie, mosty Jagiellońskie, most Szczytnicki, kładka Zwierzyniecka, kładka Złotnicka) oraz schody między wyspą Daliowa a mostem Piaskowym. Wyłączone z ruchu pieszego są też Jaz Opatowicki i most Jarnołtowski.



"Przypominamy także o zakazie wchodzenia na wały przeciwpowodziowe" - podkreśla wrocławski magistrat.

Nysa: Komunikat w sprawie jakości wody. "Po uprzednim przegotowaniu"

Tymczasem na Opolszczyźnie sanepid wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

Inspektorzy z Nysy informują, że woda wodociągowa nadaje się do picia w miejscowościach Radzikowice, Sękowice, Głębinów, Skorochów, Koperniki, Siestrzechowice, Morów i Iława.

Po uprzednim przegotowaniu woda jest zdatna do spożycia w Nysie, Białej Nyskiej oraz Przełęku.

"Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet" - czytamy w komunikacie.

Pilny apel na zalanych terenach. Woda niezdatna do spożycia

Z kolei w miejscowościach Hanuszów, Jędrzychów, Hajduki Nyskie, Podkamień, Regulice, Rusocin, Wyszków, Złotogłowice, Kubice, Konradowa oraz części Niwnicy woda wodociągowa jest nieprzydatna do spożycia.

"Wody z kranu nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, kąpieli, do mycia i płukania owoców i warzyw, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością" - podają służby.

"Woda z kranu może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet)" - informuje sanepid.