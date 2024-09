- Musimy połączyć siły, by stawić czoła żywiołowi - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we Wrocławiu. Dodała, że kraje dotknięte powodzią będą mogły wykorzystać 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. Po konferencji dziennikarka Polsat News zapytała Donalda Tuska o szczegóły ustaleń ws. pomocy. - To będzie pięć miliardów euro - powiedział premier.

- Tu we Wrocławiu mieliśmy krótkie spotkanie w sprawie odbudowy po klęsce powodzi - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Dodał, że uzyskanie "satysfakcjonujących deklaracji ze strony KE zajęło dokładnie 45 minut"

- Byłem w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi: premierem Czech, Słowacji i kanclerz Austrii - przekazał.

Tusk zapowiedział, że każdy z nas będzie odpowiadał za plany odbudowy naszych krajów po powodzi.

- Łącząc pieniądze polskie, europejskie i samorządowe środki będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych tak, aby wszyscy dotknięci tą katastrofą mieli pełne wsparcie - powiedział premier.

Ursula von der Leyen o wsparciu po powodzi. "Kraje otrzymają 10 mld euro"

Po krótkim wprowadzeniu Tuska głos zabrała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- To jest bardzo ważny moment, chcę zapowiedzieć, że Europa stoi u boku Polski i pozostałych krajów. Serce się łamie, kiedy widzi się, jak dewastujący wpływ ma ta powódź, ale cieszy fakt, że tylu ludzi pospieszyło z pomocą - powiedziała.

- Wykorzystywaliśmy dotychczas system Copernicus do monitorowania rozwoju żywiołu. Jednak najważniejsze jest znalezienie środków finansowych - dodała.

Jak zaznaczyła szefowa KE, w tym celu zostanie wykorzystany Fundusz Solidarności. - Ale te pieniądze nie wystarczą. Dlatego będzie też wykorzystany Fundusz Spójności - podkreśliła.

- Kraje, które dotknęła powódź otrzymają 10 mld euro z funduszu - zadeklarowała von der Leyen. Jak przekazała UE będzie wspierać Polskę w kolejnych latach odbudowy po powodzi.

Unijna pomoc dla Polski po powodzi. Tusk ujawnił kwotę

Po konferencji prasowej dziennikarka Polsat News Karolina Jędrzejewska zapytała Donalda Tuska o szczegóły ustaleń ws. pomocy.

- Bardzo konkretne rzeczy zostały ustalone - przekazał premier. - To będzie pięć miliardów euro dla nas - dodał.

Tusk wyraził zadowolenie, że "nie trzeba było dużo gadać". - Będzie więcej pieniędzy na odbudowę - powiedział.

Premier @donaldtusk w rozmowie z @PolsatNewsPL po spotkaniu z @vonderleyen: "Została ustalona bardzo konkretna rzecz. Dla nas będzie to wymiar 5 mld euro. Jestem mile zaskoczony, że wszyscy zrozumieli, że nie trzeba dużo gadać, tylko robić".

Nadzwyczajny szczyt ws. powodzi. We Wrocławiu m. in. Ursula von der Leyen

W czwartek do Wrocławia przybyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która bierze udział w szczycie powodziowym wraz z premierami Polski Donaldem Tuskiem, Czech Petrem Fialą, Słowacji Robertem Fico oraz kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem. Spotkanie to inicjatywa premiera Donalda Tuska.

Wcześniej Tusk mówił, że poinformuje szefową KE, "ile miejscowości zostało zdruzgotanych tą wodą, tak, żeby nie mieli wątpliwości, że to jest sprawa nadzwyczajna".

- Ja już w tej chwili mam ten sygnał jednoznaczny bezpośrednio od KE, jutro to potwierdzimy. My będziemy dbali o to, co jest własnością prywatną, o indywidualne straty. Europa bardzo pomoże w odbudowie tego, co jest odpowiedzialnością rządu, samorządu, czyli: infrastruktura: mosty, tory kolejowe, drogi, oczyszczalnie ścieków - powiedział premier w TVP.

Dodał, że chodzi też nie tylko o bezpośrednią pomoc UE, "ale przede wszystkim uelastycznienie funduszy europejskich, regionalnych programów operacyjnych, Programu Odbudowy, czyli pocovidowego".

Powódź w Europie. Rezolucja w sprawie pomocy finansowej dla powodzian

W czwartek Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której zaapelował do Komisji Europejskiej o zwiększenie funduszy na pomoc dla powodzian i lepsze przygotowanie UE do reagowania na klęski żywiołowe.

W dokumencie eurodeputowani wyrazili niezadowolenie z ostatnich cięć budżetowych w unijnym mechanizmie ochrony ludności i wezwali Komisję do zapewnienia wystarczających środków oraz uelastycznienia systemu finansowania dla ofiar klęsk żywiołowych, w tym powodzi.

W ostatnich dniach intensywne deszcze spowodowały katastrofalne powodzie w Europie Środkowej i Wschodniej. Najbardziej poszkodowane obszary znajdują się w Czechach, Polsce, Austrii, na Słowacji, w Niemczech i na Węgrzech.

W Polsce powódź dotknęła południową i zachodnią część kraju. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.