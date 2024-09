Statek z niebezpiecznym ładunkiem płynie w stronę Bałtyku. Dania ostrzega

Statek towarowy Ruby z uszkodzoną śrubą napędową i sterem oraz pęknięciami w kadłubie został wyrzucony z portu w norweskim mieście Tromsø 2 września, gdzie zacumował tydzień wcześniej z powodu uszkodzeń - czytamy na stronie danwatch.dk.

Ładunek statku to 20 tys. ton azotanu amonu, czyli saletry amonowej.

Dania. Uszkodzony statek płynie w kierunku Bałtyku. Na nim rosyjski ładunek

Statek, który pływa pod banderą Malty, zbliża się do wód Danii. Wcześniej złożono wniosek o pozwolenie na dokowanie w Kłajpedzie na Litwie.

"Duński Urząd Morski odnotował, że statek MV Ruby jest w drodze do przejścia przez duńskie wody. Rzekomo w celu naprawy na Litwie" – przekazał urząd w komunikacie cytowanym przez Danwatch.





Władze Litwy odrzuciły wniosek, chyba że do tego czasu Ruby zdoła rozładować cały swój ładunek w innym porcie.

"To może się nie udać"

Sytuację skomentował starszy analityk Think Tank Europe, Jacob Kaarsbo. - To może się nie udać. Nikt nie mówi, że coś pójdzie nie tak, ale jeśli tak się stanie, może być naprawdę źle. Ważne jest, aby sojusznicy połączyli siły w celu ustalenia strategii, aby to nie Dania czy Norwegia musiały zostać sama z tymi przypadkami - stwierdził w rozmowie z Danwatch.

Ruby jest kontrolowany przez firmę w Libanie, która jest własnością Syrii i pływa z ładunkiem z Rosji. Był w drodze do Las Palmas na Majorce, ale osiadł na mieliźnie po wypłynięciu z rosyjskiego portu Kandalaksha. Mimo to przepłynął 1600 kilometrów z uszkodzeniami zanim dotarł do norweskiego portu - podaje Danwatch.

Duński Urząd Morski: Ściśle monitorujemy statek

Raport z inspekcji z portu w Tromsø stwierdza, że władze norweskie przetrzymywały Ruby przez siedem dni i znalazły sześć wad na pokładzie, zanim wydaliły go z portu.

Odnotowano także problemy z załogą - niektórzy jej członkowie mieli wygasłe certyfikaty żeglarskie, inni przebywali na pokładzie statku od ponad 11 miesięcy.

Duńskie władze będą "ściśle monitorować żeglugę statku" - zaznaczył Duński Urząd Morski. Władze skontaktowały się również z państwem bandery Ruby, Maltą. Statkowi towarzyszy holownik.

Jak czytamy na portalu soefart.dk, armada starych statków z wątpliwymi warunkami ubezpieczenia codziennie pływa w pobliżu duńskich wybrzeży. Wiele osób mówi o rosyjskiej flocie cieni, ale znacznie mniej faktycznie widziało te okręty.