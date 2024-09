Jedną z najbardziej zagrożonych wsi wokół Oławy jest Stary Górnik. Podobnie jak Lewin Brzeski została ona odcięta od świata. Woda przelewa się przez umocnione wcześniej wały i zalewa budynki.

W miejscowości zarządzono kilka ewakuacji, ale nie wszyscy postanowili się zastosować do poleceń służb. Obecnie znajduje się tam około 200 mieszkańców, którzy postanowili, że nie opuszczą swoich domów.

Kryzysowa sytuacja w Starym Górniku. Mieszkańcy odcięci od świata

Do miejscowości próbowała dotrzeć reporterka Polsat News Nella Krysztofowicz. - Droga prowadząca do wsi to w zasadzie rwąca rzeka, bardzo trudno tutaj przejść - relacjonuje.

Oznacza to, że mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się wyjechać są odcięci od świata. - Nie da się do nich dojechać. Ci, którzy wyjechali, nie wrócą już do domów. Nawet strażacy nie ryzykują dotarcia tam - dodaje reporterka.

Problemy z powodziami mają nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Na nagraniach z okolic wsi kamera Polsat News uchwyciła sarny, które uciekły z lasu w obawie przed wielką wodą.

Oława przygotowuje się na kulminacyjną falę

Oława przygotowuje się na nadejście fali powodziowej. Najwięcej wody ma być rano i przed południem. Przez całą noc strażacy, mieszkańcy i wojskowi umacniali wały na Odrze. Na miejscu razem z nimi byli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszef resortu Cezary Tomczyk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Trwa heroiczna walka mieszkańców Oławy na Dolnym Śląsku, polskich żołnierzy i innych służb" - informuje Sztab Generalny WP. W tym czasie poziom wody w rzece zwiększył się o 1,5 metra. Według pomiarów IMGW obecnie wysokość nurtu Odry sięga 734 cm.

- Wysokość fali ma wynieść 770 cm - mówił we wtorek wieczorem w TVP Info burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. Podczas "powodzi tysiąclecia" w 1997 miała 766 cm.