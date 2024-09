W październiku oddane do użytku zostaną nowe mosty tymczasowe w Głuchołazach, nad których budową pracuje obecnie wojsko. Dwie dotychczasowe przeprawy zostały całkowicie zniszczone pod naporem fali powodziowej, która przeszła przez miejscowość.

- Dwa mosty zostały zniszczone wskutek tego kataklizmu, powodzi i dwa mosty planujemy zbudować. W tej chwili oś drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach jest, trzeba ją po prostu udrożnić - przekazał w rozmowie z Polsat News pułk. Arkadiusz Syrocki z 2. Pułku Inżynieryjnego.

Głuchołazy. Wojsko pracuje nad mostem zastępczym

Jednostka podjęła pracę nad budową nowych przepraw tymczasowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejscowej infrastruktury. By rozpocząć proces ich powstawania, należy oczyścić koryto rzeki, co jest pracą ciężką i czasochłonną.

Fala powodziowa, która przeszła przez Głuchołazy, zniszczyła dwa mosty - betonowy i drewniany. Elementy konstrukcji zalegają obecnie na dnie cieku.

Problematyczne są przede wszystkim elementy stalowe, które są ciężkie i niełatwe do usunięcia.

WIDEO: Wojsko buduje mosty w Głuchołazach. Wiadomo, kiedy powstaną

To jednak nie wszystko. W związku ze zniszczeniem poprzednich przyczółków, należy wybudować nowe, a wcześniej dokonać inspekcji ich obecnego stanu.

Nowe mosty w Głuchołazach najpóźniej w październiku

Jak wyjaśnił pułkownik Syrocki, nowe elementy mostów mają zostać dostarczone przez Agencję Rezerw Strategicznych.

Wojska inżynieryjne mają do dyspozycji sześć jednostek ciężkiego sprzętu, w tym wywrotki, spycharki i żurawie. Nasz rozmówca zapewnił, że nowe przeprawy w Głuchołazach zostaną oddane do użytku najpóźniej w październiku.

- Określam czas [samej - przyp. red.] budowy na ok. pięć dni. Uwarunkowane jest to jednak udrożnieniem koryta rzeki, a drugi warunek to przygotowanie przyczółków, czym zajmować się będzie firma cywilna - wskazał pułkownik.