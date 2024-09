Informację o śmierci Salvatora Schillaciego potwierdził burmistrz Palermo, Roberto Lagalla, który złożył kondolencje rodzinie piłkarza.

"Wraz z przedwczesną śmiercią Schillaciego, mieszkańcy Palermo opłakują stratę najbardziej znanego piłkarza w historii pochodzącego z naszego miasta. Popularność, którą się cieszył, nigdy go jednak nie zmieniła. Zawsze był osobą życzliwą, pokorną i pomocną" - napisał.

Schillaci urodził się 1 grudnia 1964 roku w Palermo. Najbardziej znany był ze swojego występu na mistrzostwach świata w 1990 roku, podczas których Włosi pełnili rolę gospodarzy.

Podczas imprezy zdobył sześć bramek, zostając królem strzelców turnieju. Przyczyniły się do zajęcia przez drużynę trzeciego miejsca, po zwycięstwie nad Anglią 2:1. Wcześniej Italia przegrała w półfinale z Argentyną po serii rzutów karnych.

"Dla Włochów bramki Schillaciego były symbolem magicznych nocy mundialu w 1990 roku, ale dla Palermo oznaczały znacznie więcej. Były symbolem odkupienia tego miasta, które przeżywało trudne lata" - podkreślił burmistrz Lagalla.

Nie żyje Salvatore "Toto" Schillaci. Od lat cierpiał na poważną chorobę

Schillaci rozegrał w reprezentacji Włoch 16 meczów, zdobywając siedem goli, w tym te kluczowe na mistrzostwach świata. Jego kariera klubowa również była pełna sukcesów - dwukrotnie triumfował w Pucharze UEFA oraz zdobył Puchar Włoch. Najlepszy okres jego kariery przypadł na sezon 1989/90, kiedy to z Juventusem sięgnął dwukrotnie po koronę.

W 1994 roku Schillaci przeniósł się do Japonii, gdzie reprezentował barwy Jubilo Iwata, a karierę zakończył pięć lat później. Po zakończeniu zawodowej gry wrócił do swojego rodzinnego Palermo, gdzie założył szkółkę piłkarską, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi adeptami futbolu.

Ikona futbolu zmarła po długiej walce z rakiem jelita grubego. Chorobę zdiagnozowano u niego w 2022 roku, a rok później publicznie poinformował o swoim stanie zdrowia. Mimo że początkowo był w stabilnym stanie, jego zdrowie pogorszyło się we wrześniu tego roku, kiedy trafił do szpitala.