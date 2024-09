Burza po zapowiedzi pożyczek dla powodzian. Dymisja w resorcie klimatu

"Szanowni Państwo, 18 września rano złożyłem rezygnację z funkcji rzecznika prasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Serdecznie dziękuję mojemu zespołowi za pracę i zaangażowanie" - powiadomił w mediach społecznościowych Hubert Różyk.

Sprawa pożyczek dla powodzian. Hubert Różyk rezygnuje ze stanowiska

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) o nisko oprocentowanych pożyczkach mówiła w poniedziałek. Jak informowała, resort klimatu planuje przeznaczyć 21 mln zł w formie dotacji na pomoc dla terenów dotkniętych powodzią. Środki będą pochodzić z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pierwsze pieniądze miałyby trafić np. do straży pożarnych, centrów zarządzania kryzysowego i samorządów.

Minister dodała także, że jej resort chce dołożyć do dotacji pulę ok. 100 mln zł w nisko oprocentowanych pożyczkach na poziomie 1,5 do 2,5 proc. Celem ma być likwidacja skutków powodzi, w tym przede wszystkim: naprawa kanalizacji, naprawa szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawa stacji uzdatniania wody pitnej, likwidacja szkód w składowiskach odpadów, likwidacja szkód w kotłowniach czy likwidacja skażenia środowiska.

Po zapowiedzi na ministerstwo spadła fala krytyki. We wtorek resort prostował, że chodzi o program pożyczek dla samorządów, a nie o pożyczki dla powodzian.

Szymon Hołownia, lider Polski 2050 tłumaczył w środę dziennikarzom, że minister Hennig-Kloska mówiła o 21 mln zł dotacji i mechanizmie pożyczkowym skierowanym do samorządów, który ma być na czas odbudowy po powodzi. Przyznał jednocześnie, że mówienie o pożyczkach w obecnej sytuacji było "niezręcznością komunikacyjną", do której w ogóle nie powinno dojść.

Więcej informacji wkrótce.