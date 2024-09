Amerykańskie służby przechwyciły podejrzaną korespondencję. W środku znajdował się biały proszek. Przesyłki wysłano do biur wyborczych w co najmniej 16 stanach. Choć na ten moment śledczy nie stwierdzili, by tajemnicza substancja była niebezpieczna, to w kilku miejscach zarządzono ewakuacje. "To musi się skończyć, kropka" - stwierdzili oburzeni urzędnicy.