O pomocy dla powodzian mówili na wspólnej konferencji premier Donald Tusk i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

- WOŚP oświadczyła, że przekazuje 40 mln złotych do dyspozycji na najbardziej potrzebne zakupy dla poszkodowanych w wyniku powodzi - powiedział Owsiak. Jak dodał, za to wsparcie można kupić od razu najbardziej potrzebne rzeczy i przekazać je ludziom.

- Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy są gotowi pomagać. Na tym polega budowanie społeczeństwa obywatelskiego i dzisiaj budujemy je wszyscy - podkreślił szef WOŚP.

Pomoc dla powodzian. Szef WOŚP: Na koncie jest już ponad 4,5 mln zł

Owsiak zaapelował do partnerów, by zgłaszali się do pomocy. - Będziemy ją prowadzili tak długo, jak to jest potrzebne. Będziemy współpracować z pomocą systemową - podkreślił i dodał, by myśleć i pamiętać również o zwierzętach.



- Jeśli to 40 mln złotych skończy się, będziemy korzystać ze środków specjalnie uruchomionej zbiórki - podkreślił Owsiak. Jak dodał, orkiestra przekaże tez nowy sprzęt do szpitali w Kłodzku, Nysie i Głuchołazach.

- Te pieniądze będą jak w banku szwajcarskim czekały, by przekazać je na sprzęt w tych miejscach - przekazał. - Na naszym koncie już w tym momencie jest ponad 4,5 mln zł, bardzo dziękujemy za ogromne wpłaty - powiedział szef WOŚP.

Podał, że najbardziej potrzebne rzeczy dla powodzian obecnie to: woda butelkowana, chleb o dłuższym okresie ważności, suchy prowiant, żywność dla dzieci, artykuły higieniczne, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt, środki czystości, naładowane powerbanki, baterie, latarki, koc, śpiwory i poduszki.



- Ustalamy z rządem, do jakich miejsc dostarczyć pomoc. Oczekujemy, że takie miejsca będą nam wskazane - dodał szef WOŚP.

Donald Tusk: Szacunek należy się wszystkim inicjatywom, które pomagają

- Nikt nie ma żadnego obowiązku, żeby zgłaszać swoją inicjatywę do MSWiA, aby była wpisana na stronę weryfikującą inicjatywy pomocowe na stronie zbiorki.gov.pl - przekazał premier Donald Tusk.

Jak dodał, każdy kto organizuje zrzutkę bądź zbiera pomoc materialną, jeśli zgłosi swoją aktywność, to rząd ją sprawdzi i zweryfikuje, co ułatwi organizowanie pomocy. - Dajmy coś na kształt państwowej rękojmi - podkreślił.

Premier podkreślił, że szacunek należy się wszystkim inicjatywom, które przygotowują pomoc dla powodzian. Przestrzegł jednocześnie przed fałszywymi zbiórkami, żerującymi na tragedii poszkodowanych przez wielką wodę.

Na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie trwa powódź. We Wrocławiu od niedzieli obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Kulminacja fali powodziowej przyjdzie na Odrze około piątku, choć znacznie podwyższony stan może być już od środy. Wysoka fala będzie płynęła przez miasto przez kilka dni.



Dodano, że wcześniej, bo już od wtorku stany alarmowe i maksymalne wysokości będą osiągać pozostałe duże rzeki Wrocławia: Bystrzyca, Ślęza, Oława. Relatywnie niski stan ma tylko Widawa.