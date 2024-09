- Tauron informację o zrzucie wody ze zbiornika Lubachów wysłał do nas mailem - powiedział w Polsat News wiceprezes Wód Polskie Mateusz Balcerowicz. - Niestety, nie powiadomiono nas telefonicznie, a w sytuacji kryzysowej to jest pierwsza linia - dodał. Do tej sprawy odniósł się Donald Tusk. - Informacja o braku współpracy i kooperacji jest szokująca - skomentował premier.