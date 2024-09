Donald Tusk na sztabie kryzysowym. "Problemy się spiętrzyły"

Donald Tusk wziął udział w porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, podczas którego poinformował o aktualnej sytuacji powodziowej. - Dotarły do mnie informacje o dramatycznej sytuacji w Stroniu Śląskim - sytuacji po fali, tam woda opadła, a kłopoty nie tylko zostały, ale się spiętrzyły - wskazał premier.

- Mamy do czynienia ze sprzecznymi komunikatami ze strony Instytutu Meteorologii i hydrologów, jeśli chodzi o zagrożenie dla Wrocławia, to prezydent Sutryk też na pewno już odnotował pewne kontrowersje - poinformował Donald Tusk.

Donald Tusk: Nie mam rewelacyjnych informacji

W poniedziałek Donald Tusk odbył rozmowy z przedstawicielami rządów państw, które - podobnie jak Polska - mierzą się z falą powodzi. Premier nie miał do przekazania optymistycznych wieści.

- Nie mam żadnych rewelacyjnych informacji po rozmowach z partnerami Słowacji i Czech. Sytuacjach w Czechach jest bardzo dramatyczna - stwierdził Tusk.

Wskazał też, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała mu, że do dyspozycji jest mechanizm obrony cywilnej - UE deklaruje, że jest w stanie wesprzeć Polskę konieczną pomocą w postaci dodatkowych sił, sprzętu i technologii.

Podczas posiedzenia sztabu poinformowano, że fala powodzi przesuwa się obecnie w dół głównych dopływów górnej i środkowej Odry. W kolejnych dniach kulminować będzie na odcinku Odry poniżej zbiornika Racibórz. Stan alarmowy został przekroczony na 74 stacjach ostrzegawczych - największe przekroczenie zaobserwowano na wodowskazie Krzyżanowice (453 cm).

Poziom wody we Wrocławiu wynieść ma ok. 650 cm, fala dotrzeć ma do miasta pod koniec tygodnia.

Więcej informacji wkrótce