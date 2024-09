- Sytuacja jest dynamiczna, straty w infrastrukturze znaczące - powiedział o sytuacji powodziowej w regionie reporterowi Interii starosta prudnicki Radosław Roszkowski. - Rozmiar ludzkich nieszczęść jest ogromny - dodał. Samorządowiec przekazał, że to najbliższe godziny zdecydują, czy sytuacja ulegnie pogorszeniu.

- Sytuacja jest dynamiczna, ale ulega, moim zdaniem, znaczącej poprawie - przekazał reporterowi Interii Jakubowi Krzywieckiemu starosta prudnicki Radosław Roszkowski.

Jak dodał, straty w infrastrukturze są znaczące. - Mamy w powiecie zerwane drogi, pozalewane mieszkania i domy - przekazał.

Starosta zaznaczył, że rozmiar ludzkich nieszczęść jest ogromny. - Działania po poprzedniej powodzi doprowadziły do tego, że straty są mniejsze niż w 1997 roku - ocenił Roszkowski. - Choć - jak dodał - woda jest teraz wyższa niż wtedy.

WIDEO: Sytuacja powodziowa na południu Polski. "Rozmiar ludzkich nieszczęść jest ogromny"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Mamy tereny które są bardziej zagrożone. One otrzymują pomoc z rożnych części kraju - powiedział samorządowiec. - Jesteśmy za to bardzo wdzięczni - zaznaczył.

Jak zaznaczył starosta, najważniejsza jest pomoc za zniszczone mienie i na naprawę infrastruktury.

- Jeśli nie będzie opadów w najbliższych godzinach, to sytuacja nie będzie krytyczna - powiedział Roszkowski. - Zależy to też od tego, co będzie się działo na terenie Czech - podsumował.

Powódź w Polsce. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej

W poniedziałek w związku z sytuacją powodziową w kraju wprowadzony został stan klęski żywiołowej. Obejmuje on części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego.

Jak zapowiedział premier Donald Tusk, w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej znalazły się "takie narzędzia jak nakaz ewakuacji".

ZOBACZ: Runął przepust między zbiornikami. Pilna ewakuacja mieszkańców

- Tak jak wspomniałem wczoraj, będziemy [stosować go - przyp. red.] tylko w sytuacji gdy bezpośrednio jest zagrożone życie ludzkie - mówił.

W ocenie premiera, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, pozwoli na szybsze wypłacenie pomocy.