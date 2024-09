Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w poniedziałek rano, że stan alarmowy notuje się obecnie na 92 stacjach hydrologicznych, a ostrzegawczy - na 34.

Hydrologiczne ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują dla dla zlewni górnej i środkowej Odry, górnej Warty i zachodniej części zlewni górnej Wisły oraz w Tatrach.

Czerwone alerty IMGW z tym związane są wciąż aktualne w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, południowej części wielkopolskiego i północno-zachodniej części małopolskiego.

Kolejne alerty IMGW dla południa Polski. Chodzi o deszcz i burze

Niebezpiecznie w poniedziałek może być na południu kraju. Alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami obejmuje południową część województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.



Jak podkreśla IMGW w poniedziałek, w Sudetach suma opadów może sięgnąć 15 mm, a w Karpatach do 25 mm. Pomimo miejscowych przejaśnień stan wody na środkowych i dolnych odcinkach rzek będzie rosnąć.

Ponadto na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, w górach lokalnie możliwe burze.

Temperatura maksymalna na południu i nad morzem od 18 st.C do 22 st.C, na pozostałym obszarze od 22 st.C do 25 st.C, w rejonach podgórskich od 15 st.C do 18 st.C, na Podhalu około 14 st.C.

RCB ostrzega. Woda z zalanych terenów nie nadaje się do spożycia

W poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało mieszkańcom zalanych terenów na południu kraju o niezdatności do spożycia wody kranowej i tej czerpanej ze studni.

SMS o treści: "Uwaga! Na zalanym terenie pij tylko wodę butelkowaną. Aktualne informacje dotyczące studni i przydatności wody kranowej do spożycia uzyskasz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej" został wysłany do mieszkańców woj. dolnośląskiego i opolskiego.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof i zagrożenie życia.