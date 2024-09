"Naszym pierwszym odruchem jest solidarność" - napisał prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował, że zwróci się do Rady Miasta o przekazanie środków finansowych na odbudowę zalanych miejscowości. To jednak nie koniec. W internecie ruszyły liczne zbiórki - zarówno te finansowe jak i rzeczowe - dla powodzian. Pomagają niemal wszyscy, od polityków po Polonię w Wielkiej Brytanii.

Polacy niejednokrotnie jednoczyli się w przypadku zagrożenia i tragedii. Tak jest również tym razem. Mimo że woda wciąż stoi w wielu miastach, a kolejne szykują się na nadejście wielkiej wody to jednak już ruszyły pierwsze zbiórki dla powodzian.

Poszkodowani podkreślają, że potrzebują tak naprawdę wszystkiego. Wiele osób straciło dobytek całego życia. Jednak wśród najpilniejszych potrzeb są m.in. środki ochrony, higieniczne, woda pitna i sucha żywność. W organizację zbiórki zaangażował się m.in. Rafał Trzaskowski.

Zbiórka dla powodzian. Rafał Trzaskowski zaapelował do warszawiaków

"Naszym pierwszym odruchem jest solidarność. Po kontakcie z gminami poszkodowanymi przez powódź podjąłem decyzję, że zwrócę się do Rady Warszawy o przekazanie środków finansowych na odbudowę dla Kłodzka i Nysy na wskazane przez gminy projekty" - poinformował za pomocą mediów społecznościowych.

Jednocześnie przekazał, że Warszawa rozpoczyna zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które będą na bieżąco transportowane do potrzebujących.

"Rzeczy można przekazywać do magazynu Stacji Uzdatniania Wody 'Filtry' - wjazd przez bramę od ul. Raszyńskiej" - poinformował dodając, że od poniedziałku zbiórka będzie prowadzona także we wszystkich urzędach dzielnic.

Po kilku godzinach prezydent Warszawy dodał zdjęcie, na którym widać zgrzewki wody. "Mieszkańcy Warszawy jak zwykle pokazują swoje wielkie serca. Kilka godzin temu ogłosiliśmy zbiórkę darów dla osób poszkodowanych przez powódź i natychmiast ruszyliście z pomocą. Warszawianki i warszawiacy, dziękuję!" - napisał.

Mieszkańcy @warszawa jak zwykle pokazują swoje wielkie serca. Kilka godzin temu ogłosiliśmy zbiórkę darów dla osób poszkodowanych przez powódź i natychmiast ruszyliście z pomocą. Punkt przy Stacji Filtrów jest czynny przez 24h. Od poniedziałkowego rana będziemy przyjmować rzeczy… pic.twitter.com/ZXjolgksGu — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 15, 2024

Zbiórka dla powodzian. Idzie pomoc z Wielkiej Brytanii

Nie tylko Warszawa zaangażowała się w pomoc poszkodowanym. W internecie powstają liczne zbiórki finansowe. Jedną z nich wspierają Polacy zamieszkujący Wielką Brytanię. "W obliczu klęski powodziowej w ojczyźnie Polacy w Wielkiej Brytanii pomagają Rodakom, którzy walczą z żywiołem. Wielu z nas pochodzi z zalanych okolic lub ma tam rodziny. Pomagajmy" - czytamy w opisie zbiórki.

Na pomoc zebrano już ponad 209 tys. złotych, a kwota stale rośnie.

W pomoc zaangażowało się także m.in. miasto Kalisz. Prezydent Krystian Kinastowski podkreślił, że żywioł zniszczył dorobek życia wielu osób na południu Polski. "Dlatego okażmy solidarność. Pomóżmy mieszkańcom Kłodzka, Głuchołaz, Lądka Zdroju oraz wielu innych miast i gmin, dotkniętych powodzią - przekazał.

Wskazał, że najpotrzebniejsze są butelkowana woda pitna, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości i higieny osobistej, karma dla zwierząt. Produkty można dostarczać do obiektów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji: przy ul. Łódzkiej 29 oraz do hali Arena przy ul. Wyszyńskiego 22-24, w godzinach od 7 do 21.

Informacje o organizacji zbiórek zamieścili również m.in. wojewoda zachodniopomorski, europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł PiS Tobiasz Bocheński czy były szef MON Mariusz Błaszczak.