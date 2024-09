Wypadek szefa policji. Nowe informacje o Marku Boroniu

Są nowe informacje ws. szefa policji. Marek Boroń, którego auto wczoraj dachowało na autostradzie A1, opuści dziś szpital. Udał się do Katowic, by wziąć udział w naradzie sztabu kryzysowego. - Komendant wyszedł na własne żądanie. Początkowo podejrzewano że ma pęknięte żebro, ale okazało się, że to stłuczenie - przekazała nam Katarzyna Nowak, rzecznik komendanta głównego policji.