Tłum kierowców za chwilę zacznie szturmować urzędy. Upływa termin

Na status orzeczeń o niepełnosprawności wpłynęła ustawa, która weszła w życie na sam koniec ubiegłego roku. Zgodnie z nią, do 30 września obowiązują te orzeczenia, które zachowały ważność w wyniku działania ustawy z 9 marca 2023 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, a także te, które wygasnąć miały po 5 sierpnia 2023 roku, a przed 30 września 2024.

Co to oznacza w praktyce? Że przed upływem tego terminu działania musi podjąć niemal 400 tysięcy osób. Im bliżej tego dnia, tym więcej interesantów kieruje się do urzędów, aby sprawę uregulować. Oznaczać to może dłuższy okres rozpatrywania spraw. Na szczęście, przygotowano rozwiązanie, które pomoże złagodzić skutki zatorów.

Zgodnie z przepisami, ci, którzy zawnioskują o nowe orzeczenie o niepełnosprawności do 30 września 2024 roku, jeszcze przez pewien czas będą mieli ważne orzeczenie obecne, na podstawie wydanego zaświadczenia. Taki stan rzeczy może jednak potrwać maksymalnie pół roku, do końca marca 2025.

Parkowanie w miejscu dla osób niepełnosprawnych. Ważne informacje dla kierowców

Podobnie jest w przypadku wydanych kart parkingowych. Także w tym przypadku osoby, których dokumenty tracą ważność z końcem września, składając wniosek, nim ten termin nadejdzie, będą mogły wciąż korzystać ze swoich kart. Ponowną datą graniczną jest 31 marca 2025 roku.



Co ważne, parkowanie w specjalnie wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami miejscach bez odpowiedniej karty parkingowej, może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami. Mandat wynosi wówczas 800 złotych i 6 punktów karnych. Również 6 punktów karnych, ale 1200 złotych mandatu, to kara za nieuprawnione posługiwanie się nieważną kartą parkingową.

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy spełniać poniższe kryteria:

● mieć więcej niż 16 lat,

● sprawność organizmu musi być naruszona (listę schorzeń można znaleźć na rządowej stronie gov),

● ograniczenie wnioskodawcy sprawia, że jest on: niezdolny do pracy lub wymaga dostosowanego środowiska pracy; wymaga opieki lub wsparcia od innych osób; ma problemy z codziennym funkcjonowaniem.

ZOBACZ: Ważne zmiany w refundowaniu leków. Kilkadziesiąt preparatów znika z listy



Pamiętać należy, że spełnianie powyższych warunków nie jest równoznaczne z otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoba, która stara się o ten dokument, musi zostać zbadana przez specjalny skład orzekający.

Wniosek pierwszy raz można złożyć w dowolnym momencie. Jeśli czas orzeczenia się kończy, należy złożyć dokumenty najwcześniej 30 dni przed jego wygaśnięciem. Sprawą zajmie się lokalne zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Kto może złożyć wniosek?

Kartę parkingową może uzyskać zarówno osoba z niepełnosprawnością, jak i pracownik placówki opiekującej się osobami niepełnosprawnymi. Również w tym przypadku sprawę rozpatrują powiatowe lub miejskie zespoły orzekania o niepełnosprawności.



Dokumenty mogą być zgłoszone jedynie osobiście przez osobę niepełnosprawną, rodzica lub opiekuna prawnego (gdy osoba niepełnosprawna jest niepełnoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona) albo kuratora (przy częściowym ubezwłasnowolnieniu). Karta parkingowa kosztuje 21 złotych.

red / polsatnews.pl