Do kradzieży doszło w nocy z soboty na niedzielę.

"Jak na co dzień my pomagamy mieszkańcom, tak dziś my potrzebujemy waszej pomocy" - czytamy na profilu OSP Cisie.

"Dzisiejszej nocy (z 14 na 15 września) auta naszych strażaków, którzy pojechali na akcję pozostawione na skrzyżowaniu ul. Cisiańskiej z ul. Zieloną i ul.Wręczycką w miejscowości Blachownia zostaly okradzione oraz zostały z nich powybijane szyby" - dodano.

Strażacy-ochotnicy poprosili o pomoc i udostępnianie informacji o kradzieży.

Powodzie w Polsce. Interwencje na Śląsku

Strażacy w woj. śląskim mieli w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin wiele zgłoszeń związanych z ulewami i powodziami. Tylko w nocy z soboty na niedzielę straż pożarna odnotowała tysiąc interwencji w regionie.



O sytuacji na południu Polski mówił na antenie Polsat News bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP.

- Od północy do 6:00, tylko przez 6 godzin, odnotowaliśmy ponad 2300 kolejnych zgłoszeń i zdarzeń związanych z sytuacją pogodową. Najwięcej interwencji było w woj. śląskim. Trudna sytuacja jest także w woj. dolnośląskim i opolskim, bo są wezbrania w rzekach - powiedział.

Z danych IMGW wynika, że po rzęsistych opadach rzeki na południu województwa śląskiego przekroczyły stany alarmowe. Tak jest na Olzie w Cieszynie, której stan przed godziną 1.30 osiągnął 381 cm. To 151 cm powyżej poziomu alarmowego.