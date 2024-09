"Przegraliśmy tę batalię". Kłodzko pod wodą

Nysa Kłodzka osiąga poziom, jak w roku 1997, a Kłodzko jest zalewane przez wodę.

Dramatyczna sytuacja w Kłodzku

- Niestety, poziom Nysy Kłodzkiej jest bliski temu z powodzi w roku 1997 i wynosi prawie 6,5 metra. Zalewane są ulice te najniżej położone, m.in. ul. Skośna, Malczewskiego, Chełmońskiego. Mieszkańcy są zachęcani do ewakuacji - powiedziała Natalia Przytarska ze Straży Pożarnej w Kłodzku.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne zdjęcia z Kłodzka, na których widać częściowo zatopione kamienice.

Sytuacja jest bardzo dramatyczna, o czym mówił sam Donald Tusk, który w niedzielę dotarł do Kłodzka.

Premier poinformował, że w dotychczas w powiecie kłodzkim ewakuowano 1600 osób. Dodał także, że jest pierwsza ofiara powodzi.

- Mamy pierwszy stwierdzony zgon przez utonięcie, w powiecie kłodzkim - poinformował premier w czasie podczas niedzielnego briefingu w Kłodzku.

“Zapora w Międzygórzu jest poza jakąkolwiek kontrolą.”

Ewakuacja i brak prądu

Chociaż sytuacja jest dramatyczna to premier nie przewiduje przymusowej ewakuacji. Stwierdził, że trzeba dotrzeć do umysłów i do serc ludzi, żeby zrozumieli, że jeśli odmawiają ewakuacji to stwarzają poważne ryzyko nie tylko dla siebie, ale także dla służb.

- Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy używali środków przymusu bezpośredniego wobec ludzi. To by nie ułatwiło ani policji, ani straży pożarnej działań - powiedział.

Tusk poinformował także, że na terenach objętych powodzią są przerwy w dostawach prądu.

- Nie mamy w tej chwili możliwości wszystkich napraw tych awarii w tych miejscach, gdzie doszło do zalań. Straż w tej chwili organizuje dostawy agregatów, tam, gdzie to będzie niezbędne. Nie wszędzie ten prąd będzie dostępny - mówił.

