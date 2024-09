Posterunek zmieciony przez wodę. Wystarczyło kilka sekund

W niedzielę tuż po godz. 12:00 tama w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została przerwana. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań wody pędzącej przez miasto.

Na jednym z nich widać moment runięcia ściany jednej z kamienic. W budynku pracowali miejscowi policjanci.

Stronie Śląskie. Dom runął niczym pudełko z zapałek... Bardzo szybko przemieszcza się fala z pękniętej tamy. https://t.co/0Zco9KF9Hp pic.twitter.com/gRoZyxtg6C — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024

- W Stroniu Śląskim zawaliła się ściana posterunku - przekazała na antenie Polsat News insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka prasowa Komendy Głównej Policji.

Powodzie w Polsce. Sytuacja w Kłodzku

Rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że prawdopodobnie uszkodzony i przerwany został wał boczny, który jest w przedniej części tego urządzenia. Wskazał, że woda wlewa się do Stronia Śląskiego. - To już nie jest dramat, to jest tragedia - podkreślił.

Rzecznik IMGW zaznaczył także, że "to jest ogromna siła, która niszczy budynki". - Te budynki nawet się nie przesuwają. Na nagraniach widać, że jeden z budynków Stroniu Śląskim jest po prostu burzony przez wodę, ta woda go zmiata i go nie ma - powiedział.

Z kolei władze gminy Kłodzko ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o zbliżającej się drugiej fali powodzi.

"Zbliża się kolejna fala, większa o około 1 m. Wszystkich prosimy o zabezpieczenie mienia i przenoszenie się na wyższe kondygnacje" - podano w komunikacie. Skierowano go do mieszkańców Ołdrzychowic Kłodzkich, Żelazna i Krosnowic.



Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych gminy Kłodzko.