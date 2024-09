Trudna sytuacja pogodowa w woj. dolnośląskim i opolskim daje się we znaki także podróżującym.

"Służby techniczne PKP PLK pracują nad przywróceniem ruchu pociągów pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą i Jelenią Górą a Rybnicą" - czytamy w komunikacie spółki, która uruchomiła zastępczą komunikację autobusową.



Z powodu sytuacji pogodowej doszło do podmycia nasypu, a pociągi stanęły w miejscu.

Służby techniczne @PKP_PLK_SA pracują nad przywróceniem ruchu pociągów pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą i Jelenią Górą a Rybnicą. Są zmiany w komunikacji - aktualne informacje są na portalu pasażera.

Służby dyżurne cały czas monitorują sytuację pogodową na całej sieci… pic.twitter.com/CHv0gWUb72 — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 14, 2024

Na udostępnionych zdjęciach widać tory zostały zablokowane przez powalone drzewa.

Problemy na kolei. Uruchomiono zastępcze autobusy

Z kolei spółka PKP Intercity poinformowała, że z powodu intensywnych opadów deszczu i podmycia torów na odcinku Prudnik - Nysa, za pociągi TLK Sudety i TLK Szczeliniec zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Prudnik - Nysa Główna.

"Z tego samego powodu na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Poręba, za pociąg TLK Śnieżka, uruchamiamy zastępcze autobusy na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Poręba Główna" - czytamy.

Z powodu intensywnych opadów deszczu i podmycia torów na odcinku Prudnik – Nysa, za pociągi TLK Sudety i TLK Szczeliniec zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Prudnik – Nysa Główna. Z tego samego powodu, na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Poręba, za… — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) September 14, 2024

Nagrania z trasy Prudnik - Nysa udostępnił w mediach społecznościowych także minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Linia 137 na odcinku Prudnik - Nysa, ruch wstrzymany. Dziękuję wszystkim pracownikom @PKP_PLK_SA nieustanne monitorowanie zagrożeń i prace naprawcze. pic.twitter.com/pcnYDN5leM — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) September 14, 2024

Szef MSWiA: Ta noc była próbą

- Ta noc była próbą dla wszystkich służb - powiedział w sobotę podczas briefingu prasowego po sztabie kryzysowym w Nysie Tomasz Siemoniak.



- Należy liczyć się z tym, że w ciągu najbliższych 10 godzin mogą być dynamiczne zmiany sytuacji - dodał. Minister przyznał, że najbliższe dwie noce mogą być trudne.

Szef MSWiA zauważył, że niektórzy mieszkańcy rejonów objętych ewakuacją odmawiają opuszczenia miejsca.

- Gorąco apeluję o to, żeby mieć zaufanie do służb państwowych. Jeżeli przychodzi do państwa policjant, strażak, przedstawiciel urzędu gminy i prosi o ewakuację, apeluję, żeby stosować się do tej decyzji - powiedział Siemoniak.

- Robimy to w poczuciu troski o zdrowie, życie i majątek obywateli. Żadna decyzja o ewakuacji nie jest podejmowana pochopnie - dodał.