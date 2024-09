Bułgarski Regionalny Inspektorat Sanitarny w Sofii (SRHI) poinformował o potwierdzonym przypadku zachorowania na cholerę. Pacjent zgłosił się do szpitala 3 września z objawami ostrej biegunki. Nie wykazywał żadnych innych dolegliwości.

Bułgaria. Pierwszy przypadek cholery w kraju od 103 lat

Przypadek określany jest jako "importowany", ze względu na to, że pacjent zgłosił się z objawami po powrocie z New Delhi, w którym przebywał między 13 sierpnia a 2 września. Chory to 23-letni obywatel Indii, na co dzień mieszkający w Bułgarii.

Wyniki badań laboratoryjnych przekazane zostały do Narodowego Centrum Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, które potwierdziło obawy lekarzy. Wkrótce skontaktowano się z lokatorem pacjenta, który został poddany obowiązkowej kwarantannie. Wynik przeprowadzonego testu okazał się negatywny, nic nie wskazuje na to, że zdążył się zarazić. Został poddany terapii antybiotykowej.

Dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że po powrocie z ojczyzny chory utrzymywał kontakt jedynie ze swoim lokatorem. Nie odwiedzał też miejsc publicznych, gdzie mógłby narazić na ryzyko zarażenia inne osoby.

Obecnie przebywa na izolacji w Klinice Chorób Pasożytniczych i Zakaźnych "Prof. Ivan Kirow". Personel został zobowiązany do wzmożonego reżimu przeciwepidemicznego - ścisłej dezynfekcji i noszenia środków ochrony osobistej. Stan pacjenta określany jest przez lekarzy jako dobry.

Cholera wciąż stanowi zagrożenie na świecie

Czynnikiem chorobotwórczym cholery jest bakteria Gram-ujemna - szczepy przecinkowca cholery, który produkuje enterotoksynę. Zarażenie występuje przede wszystkim poprzez spożycie zanieczyszczonego pokarmu lub wody.

W XIX w. choroba występowała przede wszystkim w Indiach, jej głównym źródłem była rzeka Ganges. Dotarła też do Europy, gdzie w latach 1831-1838 mierzono się z jej największą epidemią. W Polsce panowała w okresie między 1892 a 1894 r.

Ostatni przypadek jej wystąpienia w Bułgarii odnotowany był w 1921 r. Podobnie jak we wrześniu, wówczas również doszło do "importowanego" zachorowania.

Cholera została niemal całkowicie wyeliminowana z Europy dzięki procesowi oczyszczania i chlorowania wody pitnej. WHO ostrzega jednak, że zachorowania w niektórych krajach Afryki i Ameryki Południowej utrzymują się w ostatnich latach na wysokim poziomie. Szacuje się, że rocznie zapada na nią 2,8 mln osób, a umiera ok. 90 tys.