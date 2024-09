W koalicji rządzącej wciąż trwa dyskusja na temat mieszkalnictwa. PSL i KO popierają "Kredyt na start", zwany także kredytem 0 proc. Z kolei Polska 2050 i Lewica stanowczo się mu sprzeciwiają i proponują budowę tanich mieszkań na wynajem.

Marek Sawicki broni kredytu 0 proc.

Marek Sawicki w Studiu PAP powiedział, że Lewica i Polska 2050 powinny zrezygnować ze swoich planów, a lepiej wsłuchać się w propozycje PSL i KO, ponieważ "Kredyt na start" to tylko część większego programu.

Dodał, że w propozycjach Lewicy i Polskę 2050 można wyczuć "tęsknotę za PRL" i "rozwiązaniami z czasów komunizmu, kiedy to państwo budowało mieszkania".

- Ja dzisiaj patrzę i na Lewicę, i propozycje Polski 2050, jak na tęsknotę dzieci i wnuków po PRL-u, że PRL wróci. Otóż, PRL nie wróci, bo jeśli im się wydaje, że państwo ma firmy budowlane i nagle wybuduje ogromną liczbę mieszkań na tani wynajem, to wybuduje, tylko że kupując je od prywatnych inwestorów - powiedział polityk PSL.

Sawicki stwierdził, że tego typu rozwiązania nie sprawdzą się ponieważ państwo nie ma własnych firm i musiało zostać pośrednikiem między prywatną firmą, a obywatelem. Przytoczył aferę wokół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), gdzie wykryto milionowe nieprawidłowości przy dostawach specjalistycznego sprzętu.

Stwierdził, że takie pośrednictwo państwa w kupnie mieszkań to okazja, która "czyni złodzieja".

- Jeśli chcą namówić kolejną grupę złodziei do tego, żeby zarabiali na tzw. budownictwie na tani wynajem, to niech to robią, ale niech ponoszą za to pełną odpowiedzialność - powiedział.

Kredyt 0 proc. na przegranej pozycji?

Kredyt 0 procent na pierwsze mieszkanie to jeden z elementów programu, który został zaproponowany przez Koalicję Obywatelską przed wyborami parlamentarnymi. W założeniu jest to kredyt bez żadnych odsetek, który ma obniżać raty o połowę. W związku z tym nawet osoby z minimalnym wynagrodzeniem mogłyby wziąć kredyt.

Przyszłość projektu jest bardzo niepewna, ponieważ partie koalicyjne nie potrafią dojść w tej kwestii do porozumienia. Podczas, gdy Koalicja Obywatelska i PSL przekonują, że to najlepszy sposób na rozwiązanie problemów z mieszkalnictwem, Lewica i Polska 2050 sprzeciwiają się projektowi. Utrzymują, że kredyt 0 proc. doprowadzi do wzrostu cen mieszkań i przysłuży się jedynie deweloperom.

Szymon Hołownia zapowiedział, że projekt nie zostanie przyjęty przez Sejm ponieważ Polska 2050 na niego nie zagłosuje.

O tym, jakie partia ma stanowisko poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- U nas - bez zmian. Polska 2050 nie poprze kredytu 0 proc. Nie zagłosujemy za dopłatami dla banków i deweloperów. W Polsce nie trzeba nakręcać popytu na mieszkania, trzeba mądrze wspierać ich podaż. W koalicji nie ma więc większości dla tego projektu - powiedział.

Projekt Lewicy: tanie mieszkania na wynajem

Lewica z kolei chce budować tanie mieszkania na tani wynajem i wprowadzić podatek od pustostanów. Według polityków wprowadzenie takiego podatku zmobilizowałby właścicieli pustostanów do ich remontu albo sprzedaży.

- Zapowiadam to bez szczegółów, ale zapowiadam: Lewica złoży projekt wykorzystania dwóch milionów pustostanów w Polsce tak, żeby byli szczęśliwi i właściciele mieszkań i żeby byli szczęśliwi ci, którzy te mieszkania będą wynajmowali - mówił Włodzimierz Czarzasty podczas ostatniej konferencji Lewicy.